Суд приговорил к пяти годам колонии экс-ректора БФУ Федорова

Экс-ректора БФУ Федорова осудили на пять лет за присвоение 35,1 млн руб.

Александр Федоров (Фото: fedorov_bfu / Telegram)

Александра Федорова, бывшего ректора Балтийского федерального университета имени И. Канта, приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о присвоении 35,1 млн руб., сообщает пресс-служба Следственного комитета Калининграда.

Заместителя Федорова — проректора по экономике и развитию Елену Мялкину — приговорили к трем годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

Адвокат Федорова, Олег Полленский, сказал РБК, что пока говорить о дальнейших шагах преждевременно.

«На руках еще нет копии приговора. Документ объемный, его необходимо внимательно изучить и обсудить с клиентом. После этого можно будет принимать решение, в том числе по вопросу обжалования», — сказал адвокат.

Федорова и Мялкину задержали в июле 2024 года. Суд установил, что с декабря 2019-го по июль 2024 года они организовали незаконную схему стимулирующих выплат 20 сотрудникам вуза. Федоров и Мялкина забирали премии себе, а впоследствии тратили их на личные нужды. Сумма ущерба составила 35,1 млн руб.

Федорова и Мялкину признали виновными в присвоении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК России). Прокуратура просила для экс-ректора 6,5 года колонии общего режима, а для его заместителя — четыре года колонии.

На стадии предварительного следствия Александр Федоров в полном объеме возместил материальный ущерб, причиненный университету.