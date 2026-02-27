Суд приговорил к пяти годам колонии экс-ректора БФУ Федорова
Александра Федорова, бывшего ректора Балтийского федерального университета имени И. Канта, приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о присвоении 35,1 млн руб., сообщает пресс-служба Следственного комитета Калининграда.
Заместителя Федорова — проректора по экономике и развитию Елену Мялкину — приговорили к трем годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.
Адвокат Федорова, Олег Полленский, сказал РБК, что пока говорить о дальнейших шагах преждевременно.
«На руках еще нет копии приговора. Документ объемный, его необходимо внимательно изучить и обсудить с клиентом. После этого можно будет принимать решение, в том числе по вопросу обжалования», — сказал адвокат.
Федорова и Мялкину задержали в июле 2024 года. Суд установил, что с декабря 2019-го по июль 2024 года они организовали незаконную схему стимулирующих выплат 20 сотрудникам вуза. Федоров и Мялкина забирали премии себе, а впоследствии тратили их на личные нужды. Сумма ущерба составила 35,1 млн руб.
Федорова и Мялкину признали виновными в присвоении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК России). Прокуратура просила для экс-ректора 6,5 года колонии общего режима, а для его заместителя — четыре года колонии.
На стадии предварительного следствия Александр Федоров в полном объеме возместил материальный ущерб, причиненный университету.
