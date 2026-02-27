В Красноярске мать бросила трехлетнего сына в запертой грязной квартире

Video

В Красноярске сотрудники МВД спасли трехлетнего ребенка, оставленного матерью в квартире на длительное время, сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

Полицейские совершали обход территории по улице Щорса и заметили маленького мальчика, стоявшего у окна в квартире на первом этаже. На стук в дверь квартиры никто не отреагировал, внутрь удалось попасть лишь с помощью соседки, у которой имелись ключи.

«Внутри сотрудники обнаружили полную антисанитарию. Малыш находился в помещении один, без присмотра взрослых, и имел признаки истощения», — сообщила Волк.

По предварительным данным, квартиру арендовала 21-летняя женщина, которая приехала с сыном из Иркутской области. Ее местонахождение установили, мальчика передали сотрудникам социальной организации.

По данному факту проводится проверка.

В декабре 35-летняя жительница Норильска ушла из дома на четыре дня и оставила пятимесячного сына одного, в результате чего ребенок умер от голода.

По версии следствия, женщина проживала в квартире по улице Бегичева с тремя дочерьми (15 лет, два года и один год) и пятимесячным сыном. В воскресенье, 14 декабря, женщина ушла из дома к знакомому, оставив четверых детей без присмотра и еды. Во время отсутствия женщины еды в холодильнике не было.

Двух младших детей доставили в больницу в тяжелом состоянии, старшую дочь поместили в детский приют. Возбуждено уголовное дело по п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса.

Также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) органов системы профилактики по ст. 293 (халатность) Уголовного кодекса.