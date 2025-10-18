В Петербурге задержали мать, оставившую младенца у мусорных баков
Полицейские задержали подозреваемую, оставившую коляску с маленькой девочкой у мусорных баков рядом с одним из жилых домов на Московском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале.
17 октября в полицию поступил сигнал об обнаружении младенца за мусорным контейнером. Полицейские прибыли на место, девочку передали врачам. Подозреваемой стала 35-летняя мать ребенка, против нее составили протокол о правонарушении. Причины поступка пока неясны.
По данным петербургского управления СК, женщина ранее уже привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.
После обнаружения ребенка на улице следователи возбудили дело по ст.125 Уголовного кодекса России — оставление в опасности. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на год.
