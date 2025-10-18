 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Петербурге задержали мать, оставившую младенца у мусорных баков

Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу
Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Полицейские задержали подозреваемую, оставившую коляску с маленькой девочкой у мусорных баков рядом с одним из жилых домов на Московском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале.

17 октября в полицию поступил сигнал об обнаружении младенца за мусорным контейнером. Полицейские прибыли на место, девочку передали врачам. Подозреваемой стала 35-летняя мать ребенка, против нее составили протокол о правонарушении. Причины поступка пока неясны.

По данным петербургского управления СК, женщина ранее уже привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Минздрав сообщил о падении младенческой смертности до рекордного минимума
Общество
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

После обнаружения ребенка на улице следователи возбудили дело по ст.125 Уголовного кодекса России — оставление в опасности. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на год.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Санкт-Петербург мусор младенец
Материалы по теме
Пушкинский музей представил считавшуюся утраченной «Мадонну с Младенцем»
Общество
Омбудсмен рассказала о состоянии младенца, выброшенного в унитаз в Москве
Общество
СК завел дело на выбросившую младенца в унитаз жительницу Москвы
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
«Газпром» подал иск к филиалу Linde Бизнес, 13:23
ФСБ рассекретила данные о насилии в немецких лагерях в Константиновке Общество, 13:21
Умер ученый и публицист Сергей Кара-Мурза Общество, 13:17
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 13:15
МАГАТЭ сообщило о начале ремонта ведущих на ЗАЭС линий электропередачи Общество, 13:13
НХЛ не будет организовывать церемонию в честь 900-го гола Овечкина Спорт, 13:11
Двое молодых российских регбистов погибли в ДТП Спорт, 13:02
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Уиткофф заявил, что чувствовал себя преданным после удара Израиля по Дохе Политика, 12:58
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
WSJ узнала, что США изучают возможность отмены пошлин на ряд товаров Политика, 12:41
Как децентрализованные решения меняют финансовый сектор Отрасли, 12:35
ХАМАС не стал обещать разоружение из-за «контроля над безопасностью» Газы Политика, 12:34
Виктор Сухоруков опроверг сообщения о госпитализации Общество, 12:31
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30