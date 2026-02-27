 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Суд на Кубани рассмотрит дело о некачественных лекарствах

В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела против одного из организаторов и участницы преступного сообщества, продававшего некачественные лекарства, в результате приема которых умерли пять человек, включая четырех несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) в телеграм-канале.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении одного из организаторов и участницы преступного сообщества, осуществлявшего торговлю недоброкачественными лекарственными средствами, повлекшими смерть граждан, в том числе детей», — говорится в сообщении.

По версии следствия, не позднее 2020 года двое братьев создали организованную преступную группу, чтобы продавать в Краснодарском крае некачественные лекарства, в том числе без рецептов. Мужчины арендовали 48 помещений в ряде районов и городов края и оборудовали их под видом аптек. В группу было вовлечено более 40 соучастников. Часть из них без профильного образования работали продавцами, другие управляли незаконными аптеками.

На Кубани раскрыли сеть нелегальных аптек, продававших фальсификат
Общество

До 4 июня 2024 года участники продали более 4,3 млн блистеров лекарств, в том числе несовершеннолетним, без рецептурных бланков. После употребления препаратов скончались пять человек, четверо из них еще не достигли 18 лет. Преступники заработали не менее 500 млн руб., деньги легализовали через приобретение движимого и недвижимого имущества, включая земельные участки. В ходе расследования проведены обыски более чем по 50 адресам, изъяты лекарства и документы, подтверждающие противоправную деятельность. Деятельность группы пресечена СК по Краснодарскому краю при взаимодействии с прокуратурой и УФСБ, на имущество и счета фигурантов наложен арест на сумму около 1 млрд руб.

Фигурантам предъявлены обвинения в:

  • создании и участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210, ч. 2 ст. 210, ч. 1 ст. 210 Уголовного кодекса России),
  • сбыте недоброкачественных лекарственных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238.1 УК),
  • незаконном образовании юридического лица (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК) (шесть эпизодов),
  • отмывании денежных средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере (пп. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК).

Следователи продолжают вести расследование против всех участников, включая второго организатора, который скрылся от правоохранительных органов. Он объявлен в международный розыск.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Пакистан объявил «открытую войну» правительству талибов в Афганистане

Axios: Пентагон представил Трампу варианты действий против Ирана

В России создали учебник по беспилотникам для старших классов

Telegraph: Десант Британии и Франции завершает подготовку к миссии на Украине

Суд вновь рассмотрит дело пассажиров «Аэрофлота» из-за рейса на Пхукет

Реальные ставки по кредиткам в России превысили 50%
Авторы
Теги
Софья Полковникова
аптеки Красноярский край лекарства
Материалы по теме
Продажи антидепрессантов в аптеках выросли в четыре раза за семь лет
Бизнес
В Запорожской области при атаке дрона погибли два сотрудника аптеки
Общество
Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 91,3 (+0,27) Инвестиции, 17:27 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 77,27 (+0,15) Инвестиции, 17:27
В Петербурге с 13 по 17 апреля пройдет Всероссийский жилищный конгресс Пресс-центр, 17:53
Объем перевозок по Севморпути вырастет на четверть к 2035 году Экономика, 17:49
Зампреда правления «Газпром нефти» арестовали за взятки Бизнес, 17:48
Как претензии Трампа на Гренландию довели Данию до досрочных выборов Политика, 17:44
Тренер Мишин призвал вернуть российских фигуристов на мировую арену Спорт, 17:43
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
Суд на Кубани рассмотрит дело о некачественных лекарствах Общество, 17:37
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
В каких мегаполисах быстрее всего раскупят новостройки. Список Недвижимость, 17:30
Карседо назвал главными принципами «Спартака» страсть и доминирование Спорт, 17:30
В Красноярске мать бросила трехлетнего сына в запертой грязной квартире Общество, 17:27
Мэр Львова назвал основную причину потерь ВСУ в боях Политика, 17:26
ЦБ оставил курс доллара на выходные и 2 марта выше ₽77 Инвестиции, 17:24
Глава оргкомитета ВЭФ пообещал анализ выполнения поручений Путина Экономика, 17:24
Кризис неизбежен: как подготовить сотрудников Образование, 17:23