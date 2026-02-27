Суд на Кубани рассмотрит дело о некачественных лекарствах

В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела против одного из организаторов и участницы преступного сообщества, продававшего некачественные лекарства, в результате приема которых умерли пять человек, включая четырех несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) в телеграм-канале.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении одного из организаторов и участницы преступного сообщества, осуществлявшего торговлю недоброкачественными лекарственными средствами, повлекшими смерть граждан, в том числе детей», — говорится в сообщении.

По версии следствия, не позднее 2020 года двое братьев создали организованную преступную группу, чтобы продавать в Краснодарском крае некачественные лекарства, в том числе без рецептов. Мужчины арендовали 48 помещений в ряде районов и городов края и оборудовали их под видом аптек. В группу было вовлечено более 40 соучастников. Часть из них без профильного образования работали продавцами, другие управляли незаконными аптеками.

До 4 июня 2024 года участники продали более 4,3 млн блистеров лекарств, в том числе несовершеннолетним, без рецептурных бланков. После употребления препаратов скончались пять человек, четверо из них еще не достигли 18 лет. Преступники заработали не менее 500 млн руб., деньги легализовали через приобретение движимого и недвижимого имущества, включая земельные участки. В ходе расследования проведены обыски более чем по 50 адресам, изъяты лекарства и документы, подтверждающие противоправную деятельность. Деятельность группы пресечена СК по Краснодарскому краю при взаимодействии с прокуратурой и УФСБ, на имущество и счета фигурантов наложен арест на сумму около 1 млрд руб.

Фигурантам предъявлены обвинения в:

создании и участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210, ч. 2 ст. 210, ч. 1 ст. 210 Уголовного кодекса России),

сбыте недоброкачественных лекарственных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238.1 УК),

незаконном образовании юридического лица (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК) (шесть эпизодов),

отмывании денежных средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере (пп. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК).

Следователи продолжают вести расследование против всех участников, включая второго организатора, который скрылся от правоохранительных органов. Он объявлен в международный розыск.