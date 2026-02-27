 Перейти к основному контенту
Новые законы в России⁠,
0

Госсистему для борьбы с мошенниками «Антифрод» запустят 1 марта

Сюжет
Новые законы в России
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Государственная информационная система «Антифрод» начнет свою работу с 1 марта 2026 года, сообщает Минцифры.

В министерстве напомнили, что весной в России запустят новые меры по борьбе с интернет-преступниками.

«Начинает работу государственная информационная система (ГИС) для противодействия киберпреступлениям и оперативного взаимодействия госорганов, операторов связи, банков и других участников. Оператор системы — Минцифры», — рассказали в ведомстве.

От спама к дипфейкам: как эволюционируют схемы телефонного мошенничества
Радио

ГИС «Антифрод» позволит участникам обмениваться информацией о признаках противоправных действий для принятия мер по защите своих пользователей.

Новый пакет мер по борьбе с мошенниками был внесен правительством в Госдуму в декабре 2025 года. Законопроект регулирует порядок взаимодействия операторов связи, банков и госорганов через «Антифрод», а также меры операторов для дополнительной защиты. Также была предусмотрена внесудебная блокировка фишинговых сайтов.

Первый пакет мер по защите россиян от мошенников был принят 1 апреля.

Полина Минаева
мошенничество Минцифры
