Госсистему для борьбы с мошенниками «Антифрод» запустят 1 марта

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Государственная информационная система «Антифрод» начнет свою работу с 1 марта 2026 года, сообщает Минцифры.

В министерстве напомнили, что весной в России запустят новые меры по борьбе с интернет-преступниками.

«Начинает работу государственная информационная система (ГИС) для противодействия киберпреступлениям и оперативного взаимодействия госорганов, операторов связи, банков и других участников. Оператор системы — Минцифры», — рассказали в ведомстве.

ГИС «Антифрод» позволит участникам обмениваться информацией о признаках противоправных действий для принятия мер по защите своих пользователей.

Новый пакет мер по борьбе с мошенниками был внесен правительством в Госдуму в декабре 2025 года. Законопроект регулирует порядок взаимодействия операторов связи, банков и госорганов через «Антифрод», а также меры операторов для дополнительной защиты. Также была предусмотрена внесудебная блокировка фишинговых сайтов.

Первый пакет мер по защите россиян от мошенников был принят 1 апреля.