Власти Чувашии опровергли ранее опубликованную информацию о двух ракетах
Власти Чувашии сообщали, что регион пытались атаковать две ракеты — одна была сбита, другая изменила курс и улетела за пределы республики. Позднее правительство заявило, что эта информация была неверной.
«Новые данные: ранее размещенная информация, в которой упоминались ракеты, неверная. На данный момент подтверждений нет», — сообщила пресс-служба правительства региона.
Ракетная опасность в республике была объявлена в 13:48 мск, МЧС сообщило о ее отмене в 14:43.
Росавиация днем вводила ограничения на полеты над большинством регионов Приволжского федерального округа, в том числе была ограничен работа аэропорта Чебоксар — столицы Чувашии (ограничения сняты в 14:53 мск).
