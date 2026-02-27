Чибис заявил, что для развития Арктики нужно привлекать частный капитал

Фото: Максим Антипин / ТАСС

План комплексного развития Арктики и формирования Трансарктического транспортного коридора требует привлечения частных инвестиций. Об этом заявил глава комиссии Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика», губернатор Мурманской области Андрей Чибис на заседании Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

«Важно не только объединить бюджетные средства, но и создать понятные механизмы привлечения частного капитала — через действующие и новые институты развития», — подчеркнул Чибис.

Губернатор ранее в эфире радио РБК предлагал создать специальную корпорацию развития Арктики на базе ВЭБа или «Росатома», которая могла бы выпускать «длинные арктические облигации» под государственные гарантии. Такой институт развития необходим для проектов, которые имеют инвестиционную привлекательность, но их реализация осложняется особенностями Арктики.

По данным Минвостокразвития, за десятилетие в макрорегион вложено почти 6 трлн рублей инвестиций, создано более 183 тыс. рабочих мест.

В 2026 году Госдума планирует рассмотреть законопроект о создании единой преференциальной зоны, которая объединит все меры поддержки бизнеса на Дальнем Востоке и в Арктике. Инвесторы смогут выбирать набор льгот в зависимости от специфики проектов, а статус резидента можно будет получить онлайн.