Режим ракетной опасности продлился больше часа в Свердловской области

Екатеринбург (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Отбой режима ракетной опасности объявлен на территории Свердловской области. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер в Мах.

«Отбой ракетной опасности в Свердловской области!» — написал он в 15:31 мск.

Режим ракетной опасности в регионе был введен в 14:10 мск. Губернатор предупредил местных жителей, что не следует подбирать никакие обломки или перемещать их, а также снимать работу систем ПВО или беспилотников.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам украинских беспилотников. По информации «РБК Екатеринбург», режим ракетной опасности вводили на территории Свердловской области впервые. 27 февраля аналогичный режим объявляли в Пермском крае, Татарстане, Удмуртии, Оренбургской области и Башкирии.