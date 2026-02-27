В Барселоне арестовали сына украинского банкира по делу о смерти отца

Фото: Pascal Huot / Shutterstock

Полицейские задержали в Барселоне 34-летнего сына украинского предпринимателя и банкира Александра Адарича, которого нашли мертвым у гостиницы на Виа Нерино в центре Милана, сообщает агентство ANSA со ссылкой на полицию Италии.

Трагедия произошла 23 января. По информации агентства, Адарич выпал из окна гостиницы. Как пишет газета Il Giorno, номер был зарегистрирован на чужое имя.

Согласно версии прокуратуры Милана, сын Адарича вступил в сговор с четырьмя людьми и хотел заставить отца перевести €250 тыс. в криптовалюте. Для этого он уговорил отца поехать в Италию под предлогом важной деловой встречи.

Однако на допросе после задержания мужчина заявил, что его вместе с отцом похитили неизвестные люди. По его словам, похитители якобы приказали ему вернуться в Испанию.

Техническая экспертиза, анализ записей камер видеонаблюдения и телефонных разговоров позволили восстановить картину событий. Установлено, что в момент падения банкира из окна его сын был единственным человеком, находившимся с ним в комнате.

На теле погибшего эксперты обнаружили следы насилия, характерные для связывания и избиения: на шее и запястьях остались гематомы и ссадины. Кроме того, свидетели видели человека, который смотрел из окна сразу после падения банкира. Затем он покинул здание, спросив у консьержа на английском языке, что произошло.

Точная причина смерти Адарича будет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы и вскрытия тела, которое назначено на 9 марта.

На момент смерти Адарич занимал «ведущую должность» в люксембургской компании по недвижимости Alfaro Real Estate, а также был связан с барселонским фондом Fondazione Casa Ucraina. Также он работал начальником кредитного управления донецкого отделения Приватбанка и в правлении УкрСиббанка, владел Евробанком, в 2016-м объявленным банкротом, а также Фидобанком (ранее — СЕБ Банк).