Украинского банкира нашли мертвым около гостиницы в Италии

Фото: Emanuele Cremaschi / Getty Images

Украинского предпринимателя и банкира Александра Адарича 23 января нашли мертвым у гостиницы на Виа Нерино в центре Милана, пишет газета Il Giorno.

Вскрытие тела еще не проводилось. Отмечается, что номер, где проживал бизнесмен, стоил €300 за ночь и был зарегистрирован на чужое имя.

Как пишет газета, два человека спешно покинули отель, где жил Адарич.

«Личные данные украинца стали известны из одного из документов, удостоверяющих личность, найденных в отеле: все с одной и той же фотографией — Адарича, — но с разными национальностями и именами», — говорится в статье.

Адарич — банкир с многолетним опытом, он работал начальником кредитного управления донецкого отделения «Приватбанка», а также в правлении «УкрСиббанка», владел Евробанком, в 2016-м объявленным банкротом, а также Фидобанком (ранее СЕБ Банк).

Как пишет Il Giorno, на момент смерти Адарич занимал «ведущую должность» в люксембургской компании по недвижимости Alfaro Real Estate, а также был связан с барселонским фондом Fondazione Casa Ucraina.