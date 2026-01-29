 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Украинского банкира нашли мертвым около гостиницы в Италии

Фото: Emanuele Cremaschi / Getty Images
Фото: Emanuele Cremaschi / Getty Images

Украинского предпринимателя и банкира Александра Адарича 23 января нашли мертвым у гостиницы на Виа Нерино в центре Милана, пишет газета Il Giorno.

Вскрытие тела еще не проводилось. Отмечается, что номер, где проживал бизнесмен, стоил €300 за ночь и был зарегистрирован на чужое имя.

Как пишет газета, два человека спешно покинули отель, где жил Адарич.

«Личные данные украинца стали известны из одного из документов, удостоверяющих личность, найденных в отеле: все с одной и той же фотографией — Адарича, — но с разными национальностями и именами», — говорится в статье.

Адарич — банкир с многолетним опытом, он работал начальником кредитного управления донецкого отделения «Приватбанка», а также в правлении «УкрСиббанка», владел Евробанком, в 2016-м объявленным банкротом, а также Фидобанком (ранее СЕБ Банк).

Как пишет Il Giorno, на момент смерти Адарич занимал «ведущую должность» в люксембургской компании по недвижимости Alfaro Real Estate, а также был связан с барселонским фондом Fondazione Casa Ucraina.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая

Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено

CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп

FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США

Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
банкиры Украина Италия падение из окна
Материалы по теме
Скончался инвестиционный банкир и арт-дилер Роберт Мнучин
Политика
Против бывшего банкира Ананьева возбудили новое уголовное дело
Финансы
В Париже похитили банкира из Узбекистана и потребовали с него $10 млн
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 90,98 (-0,32) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 76,03 (-0,24) Инвестиции, 17:41
Собянин рассказал о восстановлении почти 180 столичных прудов Город, 17:50
ЦБ снизил курс доллара на 30 января почти до ₽76 Инвестиции, 17:48
Стейблкоин от криптопроекта Трампов USD1 достиг капитализации $5 млрд Крипто, 17:45
В Москве выставили на торги усадьбу Рябушинских и дом Россинского Недвижимость, 17:40
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
Губерниев отреагировал на включение в санкционный список ЕС Спорт, 17:38
Январь в Москве стал самым снежным за 203 года Город, 17:34
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Песков объяснил участие начальника ГРУ во встрече Путина с лидером ОАЭ Политика, 17:33
ЕС ввел новые санкции против Ирана в ответ на подавление протестов Политика, 17:33
Цена нефти Brent впервые за полгода превысила $70 за баррель Инвестиции, 17:32
Минобороны сообщило об уничтожении макета F-16 на Украине Политика, 17:31
Стали известны несколько приглашенных звезд футбольной медиалиги «НаПике» Спорт, 17:31
Что изменится в личных финансах россиян с февраля 2026 года Инвестиции, 17:30
Туроператоры предложили разрешить иностранцам ввозить больше валюты Общество, 17:26