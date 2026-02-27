В Калининграде нашли янтарь со следом древнего жука

Фото: ambercombine / VK

На Калининградском янтарном комбинате обнаружен древний самородок янтаря, напоминающий очертания личинки древнего жука, сообщила пресс-служба предприятия. Возраст камня оценивается в 30–50 млн лет.

Необычный образец балтийского самоцвета обнаружили специалисты во время ручной сортировки янтаря. Как уточнили на комбинате, речь идет не о самом насекомом, а о редком природном слепке — полости, образовавшейся на месте хода личинки и сохранившейся в янтаре в объемном виде. Находку отправят в музей комбината.

«Обнаружение окаменелого хода в балтийском янтаре — большая редкость. Подобный экземпляр я встречаю впервые в своей двадцатилетней практике», — пояснила специалист-геммолог Калининградского янтарного комбината Анна Дугина.

АО «Калининградский янтарный комбинат» — единственное в мире предприятие, где ведется промышленная добыча янтаря-сырца и изготовление из него ювелирной и сувенирной продукции. С 2013 года комбинат находится под управлением госкорпорации «Ростех».