В Архангельской области нашли один из крупнейших в России алмазов

Фото: АО «АГД ДАЙМОНДС»

В месторождении имени Владимира Гриба в Архангельской области нашли алмаз весом 340 карат (68 г), сообщили в компании «АГД Даймондс».

Размеры драгоценного камня составляют 50×39,4×24,8 мм. Он стал самым крупным за всю историю промышленной отработки месторождения и вошел в пятерку крупнейших алмазов, добытых в современной России, уточнили в компании.

«Специалисты отнесли кристалл к редкой категории алмазов, которую отличают исключительная чистота и высокая прозрачность. Доля таких алмазов составляет 2% от общего числа природных камней», — говорится в сообщении.

Добыча алмазов на месторождении имени Владимира Гриба ведут с 2013 года.

В сентябре в Якутии на прииске «Маят» обнаружили крупнейший в России за последние десять лет алмаз, весом 390,7 карата. В 2019 году на месторождении Lucara Karowe в Ботсване нашли самый крупный за последние сто лет алмаз. Камень весом 1758 карат назвали Sewelo, его выкупила компания Louis Vuitton.

Крупнейшим найденным алмазом в истории считается «Куллинан», который также носит название «Звезда Африки». Камень массой 3106 карат обнаружили 120 лет назад (25 января 1905 года) в Южной Африке.