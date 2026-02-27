Актера из «Бригады» Владимира Довжика похоронили в Москве
Актера Владимира Довжика, сыгравшего в сериалах «Интерны», «Склифосовский», «Бригада», похоронили на Востряковском кладбище в Москве, передает ТАСС.
Отпевание прошло на Антиохийском подворье утром 27 февраля.
Владимир Довжик умер 24 февраля. Ему было 57 лет. По информации источника агентства, причиной смерти актера стал инсульт.
Довжик родился в мае 1968 года, окончил Театральный институт имени Бориса Щукина. Он исполнил более 100 киноролей. В сериале «Склифосовский» актер сыграл нейрохирурга Юрия Михайловича Шейнмана, а в «Бригаде» — юриста, в фильме об актрисе Гурченко — кинорежиссера Яна Фрида.
Актер также участвовал в съемках сериалов «Живой Пушкин» (1999), «Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш», «Мамочки» (сериал 2015–2017), а также в фильме «Конец прекрасной эпохи».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Пакистан объявил «открытую войну» правительству талибов в Афганистане
Axios: Пентагон представил Трампу варианты действий против Ирана
В России создали учебник по беспилотникам для старших классов
Telegraph: Десант Британии и Франции завершает подготовку к миссии на Украине
Суд вновь рассмотрит дело пассажиров «Аэрофлота» из-за рейса на Пхукет
Реальные ставки по кредиткам в России превысили 50%