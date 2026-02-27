 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Актера из «Бригады» Владимира Довжика похоронили в Москве

Владимир Довжик в сериале &laquo;Склифосовский&raquo;
Владимир Довжик в сериале «Склифосовский» (Фото: Кинокомпания «Русское»)

Актера Владимира Довжика, сыгравшего в сериалах «Интерны», «Склифосовский», «Бригада», похоронили на Востряковском кладбище в Москве, передает ТАСС.

Отпевание прошло на Антиохийском подворье утром 27 февраля.

Владимир Довжик умер 24 февраля. Ему было 57 лет. По информации источника агентства, причиной смерти актера стал инсульт.

Довжик родился в мае 1968 года, окончил Театральный институт имени Бориса Щукина. Он исполнил более 100 киноролей. В сериале «Склифосовский» актер сыграл нейрохирурга Юрия Михайловича Шейнмана, а в «Бригаде» — юриста, в фильме об актрисе Гурченко — кинорежиссера Яна Фрида.

Актер также участвовал в съемках сериалов «Живой Пушкин» (1999), «Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш», «Мамочки» (сериал 2015–2017), а также в фильме «Конец прекрасной эпохи».

Авторы
Теги
Анастасия Карева
похороны Москва кладбище отпевание
