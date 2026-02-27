В Таганроге обломок ракеты повредил балкон жилого дома
В Таганроге Ростовской области в результате падения обломков ракеты поврежден балкон жилого дома, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
«В жилом многоквартирном доме на ул. Циолковского произошло частичное разрушение балкона. По предварительным данным, в квартире находилась женщина, информация уточняется», — написал он в телеграм-канале.
Слюсарь уточнил, что на месте происшествия работают экстренные службы.
О ракетной опасности глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила в 11:46 мск, о ее отмене — в 12:48.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Пакистан объявил «открытую войну» правительству талибов в Афганистане
Axios: Пентагон представил Трампу варианты действий против Ирана
В России создали учебник по беспилотникам для старших классов
Telegraph: Десант Британии и Франции завершает подготовку к миссии на Украине
Суд вновь рассмотрит дело пассажиров «Аэрофлота» из-за рейса на Пхукет
Реальные ставки по кредиткам в России превысили 50%