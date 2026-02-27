 Перейти к основному контенту
В Таганроге обломок ракеты повредил балкон жилого дома

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press

В Таганроге Ростовской области в результате падения обломков ракеты поврежден балкон жилого дома, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

«В жилом многоквартирном доме на ул. Циолковского произошло частичное разрушение балкона. По предварительным данным, в квартире находилась женщина, информация уточняется», — написал он в телеграм-канале.

В Темрюкском районе обломки БПЛА повредили электроподстанцию
Политика
Фото:Николай Титов / Global Look Press

Слюсарь уточнил, что на месте происшествия работают экстренные службы.

О ракетной опасности глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила в 11:46 мск, о ее отмене — в 12:48.

