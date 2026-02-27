В Лондоне памятник Черчиллю осквернили пропалестинскими граффити

Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Cтатую Уинстона Черчилля на Парламентской площади в Лондоне осквернили пропалестинскими граффити, пишет Sky News.

На бронзовую статую красной краской были нанесены надписи «прекратите геноцид», «сионистский военный преступник», «глобализуйте интифаду» (с араб. — «восстание», «подъем») и «освободите Палестину».

Как пишет Evening Standard, на памятнике также были написаны слова groetjes uit den Haag, что в переводе с голландского означает «привет из Гааги».

Издание сообщило, что 38-летний мужчина задержан по подозрению в вандализме, сотрудники полиции прибыли на место в течение двух минут. Подробности о личности подозреваемого не раскрываются.

Двенадцатиметровый памятник Черчиллю в Вестминстере был открыт в 1973 году его женой, леди Клементиной. С тех пор статуя неоднократно подвергалась нападениям вандалов. В прошлом году правительство объявило о новом законе, согласно которому взбираться на нее считается уголовным преступлением для протестующих.

Уинстон Черчилль — дважды премьер‑министр Великобритании, в том числе глава коалиционного правительства во время Второй мировой войны, лауреат Нобелевской премии по литературе. В начале 1920‑х, занимая пост министра колоний, курировал палестинское досье в период оформления британского мандата Лиги Наций.

В 1921 году при его участии была выделена Трансиордания — арабское мандатное эмирство восточнее реки Иордан, не включавшееся в «еврейский национальный очаг». В 1922-м Черчилль утвердил Белую книгу, которая, с одной стороны, подтверждала обязательства по созданию в Палестине еврейского национального очага и праву на еврейскую иммиграцию, а с другой — увязывала ее объемы с «экономической поглощающей способностью» страны.

После Второй мировой войны, находясь в оппозиции к лейбористам, периодически критиковал их политику в Палестине и в целом относился к еврейскому национальному движению благожелательно. Государство Израиль было провозглашено в мае 1948 года, за несколько часов до окончания британского мандата.

Великобритания официально признала Государство Палестина 21 сентября 2025 года, заявив, что это делается для поддержки решения по формуле двух государств.