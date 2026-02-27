 Перейти к основному контенту
В Лондоне памятник Черчиллю осквернили пропалестинскими граффити

Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Cтатую Уинстона Черчилля на Парламентской площади в Лондоне осквернили пропалестинскими граффити, пишет Sky News.

На бронзовую статую красной краской были нанесены надписи «прекратите геноцид», «сионистский военный преступник», «глобализуйте интифаду» (с араб. — «восстание», «подъем») и «освободите Палестину».

Как пишет Evening Standard, на памятнике также были написаны слова groetjes uit den Haag, что в переводе с голландского означает «привет из Гааги».

Издание сообщило, что 38-летний мужчина задержан по подозрению в вандализме, сотрудники полиции прибыли на место в течение двух минут. Подробности о личности подозреваемого не раскрываются.

Двенадцатиметровый памятник Черчиллю в Вестминстере был открыт в 1973 году его женой, леди Клементиной. С тех пор статуя неоднократно подвергалась нападениям вандалов. В прошлом году правительство объявило о новом законе, согласно которому взбираться на нее считается уголовным преступлением для протестующих.

Трамп запретил въезд в США для граждан Палестины и еще семи стран
Политика
Фото:Haseeb Alwazeer / Reuters

Уинстон Черчилль — дважды премьер‑министр Великобритании, в том числе глава коалиционного правительства во время Второй мировой войны, лауреат Нобелевской премии по литературе. В начале 1920‑х, занимая пост министра колоний, курировал палестинское досье в период оформления британского мандата Лиги Наций.

В 1921 году при его участии была выделена Трансиордания — арабское мандатное эмирство восточнее реки Иордан, не включавшееся в «еврейский национальный очаг». В 1922-м Черчилль утвердил Белую книгу, которая, с одной стороны, подтверждала обязательства по созданию в Палестине еврейского национального очага и праву на еврейскую иммиграцию, а с другой — увязывала ее объемы с «экономической поглощающей способностью» страны.

После Второй мировой войны, находясь в оппозиции к лейбористам, периодически критиковал их политику в Палестине и в целом относился к еврейскому национальному движению благожелательно. Государство Израиль было провозглашено в мае 1948 года, за несколько часов до окончания британского мандата.

Великобритания официально признала Государство Палестина 21 сентября 2025 года, заявив, что это делается для поддержки решения по формуле двух государств.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Лондон вандализм Уинстон Черчилль Великобритания Палестина
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 91,03 (+0,71) Инвестиции, 26 фев, 17:24 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 77,12 (+0,65) Инвестиции, 26 фев, 17:24
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
