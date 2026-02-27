 Перейти к основному контенту
Эксперты оценили, как расширение семейной ипотеки повлияет на рынок жилья

Сюжет
Радио РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Расширение льготной ипотеки на вторичное жилье не приведет к росту цен на рынке, считают опрошенные Радио РБК эксперты. По их мнению, мера коснется слишком узкого круга покупателей, чтобы оказать заметное влияние, но для региональных застройщиков она создаст дополнительные сложности.

Руководитель департамента городской и загородной недвижимости «НДВ — Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко считает, что расширение льготной программы — хорошее решение. При этом она отметила, что в условиях оформления предусмотрен ряд ограничений, из-за которых не все могут претендовать на получение ипотеки.

«Это позволит семьям все-таки приобретать объекты недвижимости на вторичке. Во вторичке она более дешевая, чем в новостройке. Новостроек действительно не во всех регионах хватает, и цены чаще всего немного заградительные. Почему? Потому что они находятся на проектном финансировании, и не все себе могут позволить. Плюс, учитывая разницу в цене между новостройкой и вторичкой, конечно же, это положительно скажется на динамике спроса», — считает Мищенко.

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута также полагает, что решение не повлияет на корректировку цен. При этом для региональных застройщиков инициатива, по его мнению, станет определенным испытанием.

Путин поручил расширить семейную ипотеку
Общество
Фото:Олег Елков / ТАСС

«Те, может быть, небольшие продажи, которые сейчас есть у региональных застройщиков, снизятся в несколько раз, а бизнес-модель, по которой они уже работают, не позволит глобально менять цены. Поэтому разница между вторичным жильем и новостройкой, — она будет пока что сохраняться достаточно высокой. И новостройка будет дороже. Соответственно, конкурировать с льготной ипотекой, так еще и на вторичное жилье, застройщики просто не смогут», — пояснил Ракута.

Риелтор Евгений Коноплев также заявил Радио РБК, что расширение не отразится на ценах, поскольку затронет небольшое число семей по сравнению с общим объемом покупаемого жилья. Он назвал инициативу «гомеопатической», поскольку она подразумевает выдачу кредитов на жилье в отдельных регионах, «где, очевидно, и без того низкий спрос и низкое количество населения».

«На рынок недвижимости это окажет мизерный эффект. Единственный положительный эффект, который это окажет на рынок, — что все-таки продолжается разговор о том, что пора льготные программы расширять на вторичку. Пока на вторичку расширяют, ну, в такой, повторюсь, гомеопатической пропорции, что несерьезно обсуждать какой-то эффект для всего рынка в целом вот этих инициатив, которые пока еще даже не стали законом», — добавил Коноплев.

Расширить семейную ипотеку президент России Владимир Путин поручил после обращений граждан во время прямой линии, которая прошла в декабре 2025 года. В перечне поручений, который был опубликован накануне, указано, что правительству необходимо представить предложения, которые позволят семьям с детьми покупать квартиру по льготной ипотеке на вторичном рынке жилья в домах, построенных более 20 лет назад и расположенных в городах с низким объемом строительства жилья.

Семейную ипотеку на вторичное жилье в городах с малым объемом жилищного строительства можно оформить с апреля прошлого года. Минфин уточнял, что новые условия распространяются на вторичный рынок в городах, где ведется строительство не более двух домов. Купить квартиру на вторичном рынке по ставке до 6% годовых могут семьи, имеющие ребенка в возрасте до шести лет включительно, и только один раз.

Алина Нафикова, Далила Цельбель, Елизавета Пахорукова
Недвижимость жилье льготная ипотека
В ЦБ не увидели надувания пузыря цен на рынке недвижимости в 2025 году
Экономика
Россияне стали чаще брать новую ипотеку, не выплатив старую. Инфографика
Финансы
Эксперты сообщили, что в 40 регионах семьи не потянут льготную ипотеку
Общество
