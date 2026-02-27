Задержанного зампреда «Газпром нефти» этапировали в Москву

Антон Джалябов (Фото: gazprom / Telegram)

Задержанного в Санкт-Петербурге заместителя председателя правления «Газпром нефти» Антона Джалябова доставили в Москву, сообщает «Интерфакс».

«Джалябов этапирован в Москву. В пятницу следствие планирует ходатайствовать об избрании ему меры пресечения», — рассказали агентству в правоохранительных органах.

Джалябова задержали 27 февраля, ему вменяют получение в 2021–2022 годах взяток за заключение контрактов с ООО «Газпром инвест» на подрядные работы и за «общее покровительство». По предварительным данным, он получил квартиру в Сочи и катер общей стоимостью 30 млн руб.

В указанный период Джалябов был директором филиала ООО «Газпром инвест» в городе Надым. В общей же сложности он работает в структурах «Газпрома» почти 25 лет.