Задержанного зампреда «Газпром нефти» этапировали в Москву
Задержанного в Санкт-Петербурге заместителя председателя правления «Газпром нефти» Антона Джалябова доставили в Москву, сообщает «Интерфакс».
«Джалябов этапирован в Москву. В пятницу следствие планирует ходатайствовать об избрании ему меры пресечения», — рассказали агентству в правоохранительных органах.
Джалябова задержали 27 февраля, ему вменяют получение в 2021–2022 годах взяток за заключение контрактов с ООО «Газпром инвест» на подрядные работы и за «общее покровительство». По предварительным данным, он получил квартиру в Сочи и катер общей стоимостью 30 млн руб.
В указанный период Джалябов был директором филиала ООО «Газпром инвест» в городе Надым. В общей же сложности он работает в структурах «Газпрома» почти 25 лет.
