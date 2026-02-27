В Ульяновской области задержали трех главарей и участника секты

Video

В Ульяновской области задержали трех руководителей и одного участника секты, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Следственного комитета России.

По данным ведомства, после ареста в 2024 году лидеров секты — Леонида Власова, Александра Кормишенко и Никиты Шостака — руководство организацией, действовавшей в селах Айбаши и Шмелевка Старомайнского района, взяли на себя трое их последователей. Следствие утверждает, что они продолжили распространять среди сторонников установки об уничтожении документов, удостоверяющих личность, отказе от уплаты налогов и сборов, службы в армии и соблюдения российских законов.

В четверг, 26 февраля, сотрудники региональных управлений СК, МВД и ФСБ при поддержке Росгвардии произвели задержание. По местам проживания задержанных прошли обыски, в ходе которых были изъяты литература и инструкции для новых участников.

По данным МВД, речь идет о псевдорелигиозном объединений «Русская православная церковь Царская империя». Следствие намерено ходатайствовать об аресте фигурантов, по делу допрошено более 50 свидетелей.

В отношении организаторов и участников возбуждено уголовное дело по ч. 2 и ч. 3 ст. 239 Уголовного кодекса (побуждение граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению противоправных деяний и участие в деятельности некоммерческих организаций, посягающих на личность и права граждан).