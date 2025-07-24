Основателя запрещенной секты «Фалуньгун» приговорили к 4 годам колонии
Суд в Москве приговорил основателя запрещенной в России секты «Фалуньгун» Наталью Миненкову к четырем годам лишения свободы за организацию деятельности нежелательной в России организации «Фалунь Дафа», сообщила столичная прокуратура в телеграм-канале.
«С июля 2020 года по октябрь 2023 года Миненкова незаконно организовала на территории г. Москвы деятельность ассоциации «Центр духовного и физического совершенствования «Фалунь Дафа», — говорится в сообщении.
С целью вовлечения новых членов Миненкова осуществляла сбыт продукции нежелательных организаций, организовывала совместное изучение литературы нежелательных организаций, в том числе книги «Чжуань Фалунь» автора Ли Хунчжи, признанной экстремистским материалом в России.
Движение «Фалуньгун» возникло в начале 1990-х годов в Китае, его запретили в стране в июле 1999 года после организации последователями массовых протестов. Власти Китая признали организацию сектой, опасной для здоровья и жизни последователей.
В России движение признано нежелательной организацией и запрещено. В 2024 году правоохранительные органы провели несколько операций по выявлению и прекращению работы отделений «Фалуньгун» в России, несколько лидеров ячеек и последователей были арестованы.
Миненкова будет отбывать наказание в ИК общего режима. Также суд лишил ее права заниматься общественно-политической деятельностью сроком на семь лет.
Миненкову признали виновной по ч. 3 ст. 284.1 Уголовного кодекса — организация деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до шести лет.
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