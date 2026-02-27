ЦБ за год выявил более 7 тыс. финансовых пирамид и псевдоброкеров

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Банк России в 2025 году выявил 7087 субъектов с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, что на 21,5% меньше, чем в 2024-м, сообщает пресс-служба Центробанка.

По данным регулятора, сокращение коснулось финансовых пирамид и псевдоброкеров. «Вместо запуска нового проекта организаторы раскручивали уже отработанную схему под разными брендами и использовали шаблонизированную структуру сайтов», — говорится в сообщении.

Финансовая пирамида — мошенническая схема, при которой основатели покрывают обязательства перед вкладчиками с помощью денег от новых вкладчиков.

Таким образом, в 2025 году было выявлено более 2,6 тыс. мошеннических проектов, использовавших около 10,5 тыс. интернет-ресурсов.

В прошлом году 84% финансовых пирамид принимали первоначальные инвестиционные взносы в криптовалюте. Всего за этот период Банк России выявил свыше 4,6 тыс. криптовалютных кошельков. «В основном это интернет-проекты, которые обещали гарантированный доход от совместных инвестиций в различные доходные активы, инновационный бизнес, драгоценные металлы», — подчеркнул регулятор.

Для привлечения молодой аудитории мошенники стали активно использовать упоминание искусственного интеллекта (за 2025 год было создано 79 подобных проектов), в то время как популярность схем в формате экономических игр снизилась (130 против 379 проектов в 2024-м).

Организаторы пирамид создали более 7 тыс. сайтов, 350 телеграм-каналов и свыше 180 страниц в социальных сетях, на которых публиковали информацию о мошеннических проектах.

В январе 2026 года Сбербанк выявил десять новых кредитных финансовых пирамид, от вовлечения в которые пострадали более 2,3 тыс. человек. По словам заместителя председателя правления банка Станислава Кузнецова, раньше мошенники обещали потенциальным жертвам высокие доходы, а теперь аферисты используют более сложные схемы, связанные с оформлением кредитов.