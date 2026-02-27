Путин поручил включить в белые списки сервисы для диабетиков
Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ включить сервисы мониторинга глюкозы в перечень исключений при блокировке интернета. Информация об этом содержится в поручениях по итогам совещания с членами правительства 21 января, опубликованных на сайте Кремля.
«<...> обеспечить включение в перечень социально значимых сервисов, доступ к которым предоставляется в период приостановления оказания услуг подвижной радиотелефонной связи («белые списки»), сервисов, необходимых для работы систем непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови», — сказано в публикации.
Выполнить это поручение необходимо до 1 апреля.
Включить медицинские приложения для диабетиков в белый список Путина попросила журналистка из Белгорода в ходе «Итогов года». Она сообщила, что из-за отключения интернета в приграничных регионах сервисы работают со сбоями.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко анонсировал включение приложений для диабетиков в белые списки 21 января. Он подчеркнул, что в таком случае сервисы смогут работать без перебоев в периоды ограничений мобильной связи. Министр уточнил, что решение вступит в силу в течение первых трех месяцев 2026 года.
