Сервисы мониторинга глюкозы включат в «белые списки» интернета

Фото: Halfpoint / Shutterstock

Сервисы мониторинга глюкозы будут включены в перечень исключений при блокировке интернета, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Критически важные для диабетиков онлайн-сервисы продолжат работу даже при ограничениях мобильного трафика.

Мурашко заявил, что соответствующее решение вступит в силу в течение первых трех месяцев 2026 года. Это позволит системам, жизненно важным для пациентов с диабетом, функционировать без перебоев в периоды возможных ограничений мобильной связи.

Дать поручение правительству о включении медицинских приложений для диабетиков в «белый список» президента Владимира Путина просили в ходе «Итогов года». Журналистка из Белгорода, рассказавшая о проблеме, сообщила, что из-за отключения интернета в приграничных регионах они работают со сбоями.

В начале декабря в Госдуме предложили позволить регионам по запросам населения включать приложения и сервисы в «белый список». Свою инициативу депутаты направили в письме министру цифрового развития Максуту Шадаеву. По их мнению, реальные потребности и запросы граждан далеко не всегда закрываются посредством текущего состава федерального реестра.