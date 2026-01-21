Сервисы мониторинга глюкозы включат в «белые списки» интернета
Сервисы мониторинга глюкозы будут включены в перечень исключений при блокировке интернета, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Критически важные для диабетиков онлайн-сервисы продолжат работу даже при ограничениях мобильного трафика.
Мурашко заявил, что соответствующее решение вступит в силу в течение первых трех месяцев 2026 года. Это позволит системам, жизненно важным для пациентов с диабетом, функционировать без перебоев в периоды возможных ограничений мобильной связи.
Дать поручение правительству о включении медицинских приложений для диабетиков в «белый список» президента Владимира Путина просили в ходе «Итогов года». Журналистка из Белгорода, рассказавшая о проблеме, сообщила, что из-за отключения интернета в приграничных регионах они работают со сбоями.
В начале декабря в Госдуме предложили позволить регионам по запросам населения включать приложения и сервисы в «белый список». Свою инициативу депутаты направили в письме министру цифрового развития Максуту Шадаеву. По их мнению, реальные потребности и запросы граждан далеко не всегда закрываются посредством текущего состава федерального реестра.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Париж запросил проведение учений НАТО в Гренландии
Минфин оценил претензии по поводу царских долгов России на $225 млрд
«Билайн» добавил возможность смотреть YouTube без VPN для своих абонентов
Уиткофф анонсировал новую встречу с Путиным
Жители Гренландии запустили в соцсетях флешмоб против планов Трампа
Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине