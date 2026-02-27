 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

В РАН рассказали, когда россияне смогут увидеть парад планет

Россияне смогут увидеть парад планет 28 февраля
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Жители России 18 февраля смогут наблюдать парад планет примерно через час после заката, он буден виден по всей территории страны. Об этом РБК сообщил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН и доцент кафедры механики и процессов управления РУДН Натан Эйсмонт.

Эйсмонт назвал это исключительно астрономическим явлением, и отметил, что никаких препятствий для его наблюдения не будет. Если небо будет ясным и не затянуто облаками, россияне смогут увидеть парад планет без каких-либо помех.

Парад планет — это явление в астрономии, когда несколько планет выстраиваются достаточно близко друг к другу и почти в один ряд при наблюдении с Земли. В научной среде принято называть это событие «выравниванием планет».

Астрономы назвали время парада планет, который повторится через 200 лет
Общество
Фото:Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

Последний раз парад планет можно было наблюдать 21 января. Тогда в ряд выстроились Марс, Венера и Меркурий. Это стало первым из шести соединений трех планет, которые ожидаются в этом тысячелетии. Следующее подобное явление произойдет в июне 2235 года.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Авторы
Теги
Анастасия Луценко, Яна Баширова Яна Баширова
парад планеты РАН космос Россия
Материалы по теме
Архив об НЛО исчез после приказа Трампа показать файлы об инопланетянах
Общество
На Солнце произошла самая сильная вспышка после аномалии в начале февраля
Общество
Над Антарктидой произошло кольцеобразное полное солнечное затмение. Фото
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 91,03 (+0,71) Инвестиции, 26 фев, 17:24 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 77,12 (+0,65) Инвестиции, 26 фев, 17:24
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 10:10
Капризов вышел на пятое место по числу передач в истории «Миннесоты» Спорт, 10:08
Экс-главе «Локомотива» дали 10 лет за убийство 24-летней давности Общество, 10:08
Пакистан сообщил о потерях талибов в пограничном конфликте Политика, 10:07
Путин поручил восстановить подачу тепла и света в регионах Политика, 10:03
Глобальная декларация об этике в ИИ. Что она значит для РоссииПодписка на РБК, 10:01
4 уловки, на которые идут подчиненные, чтобы увильнуть от работы Образование, 10:01
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В Луганске задержали передававшего Украине данные о военных жителя Политика, 10:00
Суд назначил дату по делу бывшего «народного губернатора» Донецка Общество, 09:59
Путин поручил ввести переходный период по налогам для малого бизнеса Бизнес, 09:53
«Спартак» под ударом. Какие клубы РПЛ сильнее всего пострадают от лимита Спорт, 09:52
В РАН рассказали, когда россияне смогут увидеть парад планет Технологии и медиа, 09:51
Оттепель отменяется: что ждет российский рынок ПО в 2026 годуПодписка на РБК, 09:49
Боксер Усик обошел Зеленского в рейтинге доверия украинцев Политика, 09:48