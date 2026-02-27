В РАН рассказали, когда россияне смогут увидеть парад планет
Жители России 18 февраля смогут наблюдать парад планет примерно через час после заката, он буден виден по всей территории страны. Об этом РБК сообщил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН и доцент кафедры механики и процессов управления РУДН Натан Эйсмонт.
Эйсмонт назвал это исключительно астрономическим явлением, и отметил, что никаких препятствий для его наблюдения не будет. Если небо будет ясным и не затянуто облаками, россияне смогут увидеть парад планет без каких-либо помех.
Парад планет — это явление в астрономии, когда несколько планет выстраиваются достаточно близко друг к другу и почти в один ряд при наблюдении с Земли. В научной среде принято называть это событие «выравниванием планет».
Последний раз парад планет можно было наблюдать 21 января. Тогда в ряд выстроились Марс, Венера и Меркурий. Это стало первым из шести соединений трех планет, которые ожидаются в этом тысячелетии. Следующее подобное явление произойдет в июне 2235 года.
