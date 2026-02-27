Зеленский заявил, что он «не самый лучший отец»

Зеленский: я не лучший отец для своих детей, я президент Украины

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он «не лучший отец», так как у него не так много времени на собственных детей из-за ситуации в стране. Об этом он сказал в интервью Sky News.

«Во время войны я не самый лучший отец, потому что у меня не так много времени для своих детей. Я президент Украины, <...> это долг. Мой выбор — Украина», — пояснил Зеленский.

С 2003 года Владимир Зеленский женат на Елене Зеленской. У пары двое детей — дочь Александра (2004) и сын Кирилл (2013). По данным УНИАН, дети украинского лидера после начала конфликта остаются на Украине. Владимир Зеленский занимает пост президента Украины с 2019 года.

На этой неделе Зеленский рассказал, что после начала боевых действий в 2022 году он два года жил в бункере и работал в офисе президента. Там вместе с ним находились несколько доверенных лиц. По словам украинского президента, теперь он спускается в бункер во время ночных воздушных тревог.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале военной операции на Украине. Целью он назвал защиту населения Донбасса, а также «демилитаризацию и денацификацию» Украины. В сентябре 2025 года Путин отметил, что Москва была вынуждена защищать свои интересы и тех, кто «связывает свою жизнь, свою судьбу с Российской Федерацией».