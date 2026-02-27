В России создали учебник по беспилотникам для старших классов

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Первый учебник «Беспилотные летательные аппараты. От устройства до выбора профессии» для учеников старших классов выпустило издательство «Просвещение» совместно с Кружковым движением Национальной технологической инициативы (НТИ), передает ТАСС.

Издание прошло государственную экспертизу и получило официальный статус учебника. В федеральный перечень Министерства просвещения России, кроме учебника для 10–11-х профильных классов, входит еще один труд для 8–9-х классов — «Беспилотные летательные аппараты».

«Еще недавно беспилотники использовались только для видеосъемок и развлечения, а теперь это средства мониторинга и спасения потерявшихся людей, проведения сельскохозяйственных работ, автоматической доставки и защиты населения. Внедрение беспилотников в самые разные сферы требует множества специалистов — пилотов, программистов, инженеров», — сказал агентству проректор НИУ ВШЭ, ответственный секретарь оргкомитета Национальной технологической олимпиады Дмитрий Земцов.

Учебник, по данным ТАСС, включает информацию по полному циклу создания БПЛА, включая конструирование, программирование и испытания авиационной системы. Кроме того, в него входит история и типы дронов, а также современные сферы применения.

РБК обратился за комментарием в издательство «Просвещение».