В Казахстане семь человек погибли при взрыве газа в кафе

Фото: dchsakmol / Telegram

В Казахстане при взрыве кафе в городе Щучинске погибли семь человек, среди которых есть несовершеннолетняя девушка, сообщила пресс-служба акимата (местный исполнительный орган) Акмолинской области.

«Всего по оперативным данным 26 пострадало, в том числе 7 погибло (среди которых — девушка 16 летнего возраста). 13 находятся в Бурабайской районной больнице. 6 человек отпущено на амбулаторное наблюдение», — говорится в сообщении.

Пятеро пострадавших были транспортированы в город Кокшетау реанимобилем МЧС в сопровождении врачей, добавили в ведомстве. К транспортировке готовят еще двоих жителей.

В ночь с 26 на 27 февраля в городе Щучинске произошел взрыв газа в кафе, пристроенном к жилому дому. Прибыв на место происшествия, пожарные вынесли из горящего здания 8 газовых баллонов, сообщал ранее акимат.

16 февраля газовый баллон взорвался в одном из домов станицы Крепостная Краснодарского края. Возгорания не произошло, погиб один человек.