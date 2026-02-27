 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Казахстане семь человек погибли при взрыве газа в кафе

Фото: dchsakmol / Telegram
Фото: dchsakmol / Telegram

В Казахстане при взрыве кафе в городе Щучинске погибли семь человек, среди которых есть несовершеннолетняя девушка, сообщила пресс-служба акимата (местный исполнительный орган) Акмолинской области.

«Всего по оперативным данным 26 пострадало, в том числе 7 погибло (среди которых — девушка 16 летнего возраста). 13 находятся в Бурабайской районной больнице. 6 человек отпущено на амбулаторное наблюдение», — говорится в сообщении.

Взрыв газа стал причиной пожара в многоэтажке в Твери
Общество
Фото:СУ СК РФ по Тверской области

Пятеро пострадавших были транспортированы в город Кокшетау реанимобилем МЧС в сопровождении врачей, добавили в ведомстве. К транспортировке готовят еще двоих жителей.

В ночь с 26 на 27 февраля в городе Щучинске произошел взрыв газа в кафе, пристроенном к жилому дому. Прибыв на место происшествия, пожарные вынесли из горящего здания 8 газовых баллонов, сообщал ранее акимат.

16 февраля газовый баллон взорвался в одном из домов станицы Крепостная Краснодарского края. Возгорания не произошло, погиб один человек.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Авторы
Теги
Валерия Антонова
Казахстан погибшие взрыв
Материалы по теме
В Киеве, Харькове, Запорожье, Кривом Роге и Полтаве прогремели взрывы
Политика
Путин допустил, что взрыв у Савеловского вокзала произошел после вербовки
Политика
СК показал кадры с места взрыва у полицейской машины в Москве
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 91,03 (+0,71) Инвестиции, 26 фев, 17:24 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 77,12 (+0,65) Инвестиции, 26 фев, 17:24
Anthropic отказалась выполнить условия Пентагона для сохранения контракта Технологии и медиа, 08:38
Финтех-компания Block решила уволить 40% сотрудников из-за ИИ Бизнес, 08:32
Как вырваться из стадии «вечного стартапа»: инструкция по господдержкеПодписка на РБК, 08:31
Гладков сообщил об оставшихся без электричества 60 тыс. белгородцев Политика, 08:29
Канчельскис посоветовал московскому «Динамо» забыть о текущем сезоне РПЛ Спорт, 08:29
Играем в бизнес с не всегда ясными правилами. Тест РБК и Яндекс Реклама, 08:27
Пропавшую в Смоленске девочку нашли с помощью генетической экспертизы Общество, 08:15
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Премьер-министр Дании анонсировала досрочные парламентские выборы Политика, 08:11
Суд вновь рассмотрит дело пассажиров «Аэрофлота» из-за рейса на Пхукет Бизнес, 08:05
Когда фиксировать даты расставания с супругами, чтобы не потерять бизнесПодписка на РБК, 08:05
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:02
Признайтесь, это вас раздражает: 7 грехов корпоративной переписки Образование, 08:02
«Спартак» вне топ-3. Что важно знать о старте РПЛ после зимней паузы Спорт, 08:01
Новые правила для ЗПИФов: что поменяется с 1 мартаПодписка на РБК, 08:00