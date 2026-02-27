В Казахстане семь человек погибли при взрыве газа в кафе
В Казахстане при взрыве кафе в городе Щучинске погибли семь человек, среди которых есть несовершеннолетняя девушка, сообщила пресс-служба акимата (местный исполнительный орган) Акмолинской области.
«Всего по оперативным данным 26 пострадало, в том числе 7 погибло (среди которых — девушка 16 летнего возраста). 13 находятся в Бурабайской районной больнице. 6 человек отпущено на амбулаторное наблюдение», — говорится в сообщении.
Пятеро пострадавших были транспортированы в город Кокшетау реанимобилем МЧС в сопровождении врачей, добавили в ведомстве. К транспортировке готовят еще двоих жителей.
В ночь с 26 на 27 февраля в городе Щучинске произошел взрыв газа в кафе, пристроенном к жилому дому. Прибыв на место происшествия, пожарные вынесли из горящего здания 8 газовых баллонов, сообщал ранее акимат.
16 февраля газовый баллон взорвался в одном из домов станицы Крепостная Краснодарского края. Возгорания не произошло, погиб один человек.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом
Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года
Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта
В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года
Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы
Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу