Аэропорт Ярославля возобновил работу
Аэропорт Ярославля возобновил прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба Росавиации.
Ограничения на полеты продержались около четырех часов — с 23:57 до 4:05 (по мск).
Российские аэропорты регулярно приостанавливают рейсы на фоне угрозы ударов беспилотниками.
