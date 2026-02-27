 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Ярославля возобновил работу

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Ярославля возобновил прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения на полеты продержались около четырех часов — с 23:57 до 4:05 (по мск).

Московские аэропорты возобновили работу
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Российские аэропорты регулярно приостанавливают рейсы на фоне угрозы ударов беспилотниками.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Авторы
Теги
Александра Озерова
Ярославль аэропорты Росавиация
Материалы по теме
Московские аэропорты возобновили работу
Политика
Все четыре аэропорта Москвы ограничили полеты
Политика
Аэропорт Калуги временно приостановил полеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 91,03 (+0,71) Инвестиции, 26 фев, 17:24 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 77,12 (+0,65) Инвестиции, 26 фев, 17:24
МВД предложило расширить круг лиц, допущенных к работе полицейскими Общество, 05:23
Netflix отказался от покупки Warner Bros после предложения Paramount Технологии и медиа, 05:20
Мадуро попросил суд США снять с него обвинение Политика, 04:37
Geo узнал об ударе Пакистана по крупному складу боеприпасов в Афганистане Политика, 04:30
Аэропорт Ярославля возобновил работу Политика, 04:19
Telegraph узнала о готовности ВС Британии и Франции к миссии на Украине Политика, 04:07
Появились кадры с найденной после пропажи девятилетней девочкой Общество, 03:55
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Пакистан объявил «открытую войну» правительству талибов в Афганистане Политика, 03:43
TOLONews узнал, что в Афганистане сбили пакистанский самолет Политика, 03:25
Захарова ответила на заявление Франции о передаче Киеву ядерного оружия Политика, 03:11
Силы ПВО сбили над Московским регионом еще два дрона Политика, 02:52
Жительница Белгородской области предложила губернатору купить ее дом Мнение, 02:29
МВФ одобрил Украине кредит на $8,1 млрд Политика, 02:17
Путин поздравил военных с Днем сил специальных операций Общество, 02:04