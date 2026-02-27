 Перейти к основному контенту
Общество
0

Путин поздравил военных с Днем сил специальных операций

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем сил специальных операций, видеопоздравление опубликовано на сайте Кремля.

Глава государств заявил, что формирование подразделений Сил специальных операций «стало ответом на острые вызовы ХХI века» и поблагодарил военных за «безупречную боевую работу, за воинское мастерство и личное мужество».

«На деле доказали, что способны решать особые, нестандартные, часто уникальные задачи, действовать быстро и эффективно в любой обстановке и ситуации», — сказал Путин.

Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Общество

С праздником военных поздравил и министр обороны России Андрей Белоусов.

Он отметил «бесстрашие, решительности и эффективность» бойцов Сил специальных операций, поблагодарил их за работу и пожелал здоровья, благополучия и новых достижений .

«Уверен, что военнослужащие и впредь будут вносить значимый вклад в укрепление обороноспособности России, надежно обеспечивать ее безопасность и суверенитет», — говорится в сообщении.

Праздник был учрежден по указу президента в 2015 году. Эту дату Путин установил как признание заслуг бойцов в разрешении ситуации в Крыму.

Александра Озерова
Владимир Путин Андрей Белоусов
Владимир Путин
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Андрей Белоусов
Андрей Белоусов
политик, министр обороны России
17 марта 1959 года
