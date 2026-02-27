Путин поздравил военных с Днем сил специальных операций
Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем сил специальных операций, видеопоздравление опубликовано на сайте Кремля.
Глава государств заявил, что формирование подразделений Сил специальных операций «стало ответом на острые вызовы ХХI века» и поблагодарил военных за «безупречную боевую работу, за воинское мастерство и личное мужество».
«На деле доказали, что способны решать особые, нестандартные, часто уникальные задачи, действовать быстро и эффективно в любой обстановке и ситуации», — сказал Путин.
С праздником военных поздравил и министр обороны России Андрей Белоусов.
Он отметил «бесстрашие, решительности и эффективность» бойцов Сил специальных операций, поблагодарил их за работу и пожелал здоровья, благополучия и новых достижений .
«Уверен, что военнослужащие и впредь будут вносить значимый вклад в укрепление обороноспособности России, надежно обеспечивать ее безопасность и суверенитет», — говорится в сообщении.
Праздник был учрежден по указу президента в 2015 году. Эту дату Путин установил как признание заслуг бойцов в разрешении ситуации в Крыму.
