Суд приговорил к двум годам мужчину, облившего краской музей в Кремле

Мужчину, облившего краской фасад музея в Кремле, осудили более чем на два года

Александра Фролова, в 2024 году облившего здание Государственного исторического музея в Кремле и повредившего стену молотком, приговорили к двум годам и двум месяцам лишения свободы, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Его признали виновным в повреждении объекта культурного наследия и вандализме. Помимо этого, Фролова оштрафовали на 20 тыс. руб.

«По совокупности преступлений Фролову А.А. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 2 месяца со штрафом в размере 20 000 рублей», — говорится в сообщении.

Его арестовали в октябре 2024 года. На судебном заседании Фролов пояснил, что совершил правонарушение из-за личной неприязни к сотрудникам Федеральной службы охраны России.

Как писал телеграм-канал Baza, что до этого уроженца Белоруссии Фролова уже арестовывали наказание за аналогичное нарушение — в середине сентября он оставил на одной из кремлевских стен надпись с обвинением в адрес сотрудников спецслужб. Тогда суд дал ему 10 суток ареста. Выйдя на свободу, мужчина снова отправился в центр Москвы и залил стену ГИМ краской.