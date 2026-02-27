 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Суд приговорил к двум годам мужчину, облившего краской музей в Кремле

Мужчину, облившего краской фасад музея в Кремле, осудили более чем на два года

Александра Фролова, в 2024 году облившего здание Государственного исторического музея в Кремле и повредившего стену молотком, приговорили к двум годам и двум месяцам лишения свободы, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Его признали виновным в повреждении объекта культурного наследия и вандализме. Помимо этого, Фролова оштрафовали на 20 тыс. руб.

«По совокупности преступлений Фролову А.А. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 2 месяца со штрафом в размере 20 000 рублей», — говорится в сообщении.

Арестован мужчина, бивший стену Кремля молотком из-за «неприязни к ФСО»
Общество
Парадный вход Государственного исторического музея

Его арестовали в октябре 2024 года. На судебном заседании Фролов пояснил, что совершил правонарушение из-за личной неприязни к сотрудникам Федеральной службы охраны России.

Как писал телеграм-канал Baza, что до этого уроженца Белоруссии Фролова уже арестовывали наказание за аналогичное нарушение — в середине сентября он оставил на одной из кремлевских стен надпись с обвинением в адрес сотрудников спецслужб. Тогда суд дал ему 10 суток ареста. Выйдя на свободу, мужчина снова отправился в центр Москвы и залил стену ГИМ краской.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

