Неизвестные осквернили свастиками бывший концлагерь Дранси близ Парижа
Во Франции неизвестные оставили нацистские символы на территории бывшего концентрационного лагеря Дранси недалеко от Парижа. Об этом сообщает французское издание TF1 Info.
Две свастики были нарисованы в разных подъездах старых зданий в районе Дранси, где в годы Второй мировой войны находились десятки тысяч евреев перед депортацией в лагеря смерти, в том числе в Освенцим.
Одна из свастик была нанесена на уровне первого этажа, а другая — в верхнем этаже здания, которое сейчас находится в ветхом состоянии и частично в процессе восстановления.
Еврейские организации и местные жители назвали этот акт «шокирующим», учитывая историческое значение Дранси. Этот объект сегодня является мемориалом памяти жертв холокоста во Франции.
Представители городского и департаментского советов подали жалобу в прокуратуру. К ней вскоре должны присоединиться ассоциации памяти, занимающиеся сохранением исторической правды о лагере Дранси.
