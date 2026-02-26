Неизвестные осквернили свастиками бывший концлагерь Дранси близ Парижа

Фото: Hans Lucas / Reuters

Во Франции неизвестные оставили нацистские символы на территории бывшего концентрационного лагеря Дранси недалеко от Парижа. Об этом сообщает французское издание TF1 Info.

Две свастики были нарисованы в разных подъездах старых зданий в районе Дранси, где в годы Второй мировой войны находились десятки тысяч евреев перед депортацией в лагеря смерти, в том числе в Освенцим.

Одна из свастик была нанесена на уровне первого этажа, а другая — в верхнем этаже здания, которое сейчас находится в ветхом состоянии и частично в процессе восстановления.

Еврейские организации и местные жители назвали этот акт «шокирующим», учитывая историческое значение Дранси. Этот объект сегодня является мемориалом памяти жертв холокоста во Франции.

Представители городского и департаментского советов подали жалобу в прокуратуру. К ней вскоре должны присоединиться ассоциации памяти, занимающиеся сохранением исторической правды о лагере Дранси.