Общество⁠,
0

Неизвестные осквернили свастиками бывший концлагерь Дранси близ Парижа

Фото: Hans Lucas / Reuters
Фото: Hans Lucas / Reuters

Во Франции неизвестные оставили нацистские символы на территории бывшего концентрационного лагеря Дранси недалеко от Парижа. Об этом сообщает французское издание TF1 Info.

Две свастики были нарисованы в разных подъездах старых зданий в районе Дранси, где в годы Второй мировой войны находились десятки тысяч евреев перед депортацией в лагеря смерти, в том числе в Освенцим.

Посол Израиля отметил роль Красной армии в борьбе с нацистами
Политика
Бойцы Красной армии, 1945 г.

Одна из свастик была нанесена на уровне первого этажа, а другая — в верхнем этаже здания, которое сейчас находится в ветхом состоянии и частично в процессе восстановления.

Еврейские организации и местные жители назвали этот акт «шокирующим», учитывая историческое значение Дранси. Этот объект сегодня является мемориалом памяти жертв холокоста во Франции.

Представители городского и департаментского советов подали жалобу в прокуратуру. К ней вскоре должны присоединиться ассоциации памяти, занимающиеся сохранением исторической правды о лагере Дранси.

Авторы
Теги
Полина Минаева
Концлагеря Франция
