В Удмуртии крыша рухнула под тяжестью снега. Видео

Video

В Удмуртии, в Можге, крыша обрушилась под тяжестью снега. Не выдержала кровля восьмиквартирного деревянного дома на улице Красноармейская. Об этом сообщило ГУ МЧС по региону в телеграм-канале.

«Снег продавил 35 кв. м. К счастью, люди не пострадали», — говорится в сообщении.

В министерстве предупредили, что нагрузка на крыши растет ежечасно. «Погода включила режим «аврал». Снег валит стеной, днем тает, ночью замерзает», — написало ведомство.

Жителей призвали не ждать, «пока крыша сложится пополам» и в случае угрозы вызывать специалистов УК, ТСЖ.