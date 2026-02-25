В Чебоксарах стоимость уборки снега внесут в платежки ЖКХ
В Чебоксарах расходы на вывоз снега с придомовых территорий планируют вынести в отдельную строчку в счетах за коммунальные услуги, сообщила пресс-служба администрации города.
«Рассмотрен вопрос о включении в платежные документы управляющих компаний отдельной строки расходов на вывоз снега», — говорится в сообщении.
Администрация отметила, что это позволит сделать систему оплаты более прозрачной и поможет своевременно организовывать очистку дворов.
Ранее адвокат Зиннур Зиннятуллин сообщил РБК Life, что управляющая компания может вводить плату за вывоз снега только в том случае, если такая услуга была включена в договор многоквартирного дома.
«Если это установлено в договоре многоквартирного дома, то у них предусмотрен тариф «уборка снега». И в случае если не окажут эти услуги, необходимо идти в суд и доказывать некачественное оказание этих услуг, что тяжело сделать», — сказал он.
