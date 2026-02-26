Скончался доброволец ДНР Алексей Седиков

Алексей Седиков (Фото: ombudsmanrf / Telegram)

Погиб военнослужащий Алексей Седиков. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в телеграм-канале.

«С глубоким прискорбием узнала, что не стало моего друга, настоящего защитника Отечества — Алексея Седикова. Вечная память Герою! Царствие Небесное!», — написала она.

Речь идет о русском добровольце Армии ДНР, старшем лейтенанте Седьмой бригады. Ранее Седиков был освобожден после 38 месяцев пребывания в украинском плену. Обстоятельства его смерти не уточняются.