Скончался доброволец ДНР Алексей Седиков
Погиб военнослужащий Алексей Седиков. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в телеграм-канале.
«С глубоким прискорбием узнала, что не стало моего друга, настоящего защитника Отечества — Алексея Седикова. Вечная память Герою! Царствие Небесное!», — написала она.
Речь идет о русском добровольце Армии ДНР, старшем лейтенанте Седьмой бригады. Ранее Седиков был освобожден после 38 месяцев пребывания в украинском плену. Обстоятельства его смерти не уточняются.
