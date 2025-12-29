Брат советника главы Башкирии погиб на фронте
Депутат Госсобрания Башкирии, советник главы республики по спорту Рустем Ахмадинуров сообщил о гибели своего брата Роберта в зоне военной операции на Украине.
«Погиб мой младший брат <...> Прощание завтра в 12 часов в Парке Победы Кушнаренково. Вечная память!». — написал он в телеграм-канале.
Когда именно и при каких обстоятельствах он скончался, депутат не уточнил.
Как пишет UFA1.RU, Роберт не выходил на связь почти год, лишь недавно близким стало известно о его гибели.
Роберту Ахмадинурову 8 декабря могло исполниться 48 лет, он отправился на фронт в ноябре прошлого года.
