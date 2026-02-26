Северо-западная часть Запорожья осталась без электричества

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Значительная часть северо-запада Запорожской области осталась обесточена из-за выхода из строя энергетического оборудования. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Балицкий в телеграм-канале.

«В результате выхода из строя энергетического оборудования значительная часть северо-запада Запорожской области обесточена. Это Черниговский, Каменско-Днепровский муниципальные округа и город Энергодар», — написал Балицкий.

Он подчеркнул, что специалисты приступили к устранению причин отключения и восстановлению энергоснабжения.

22 февраля в результате массированной атаки без электричества осталась вся территория Запорожской области. Через 25 минут электроснабжение восстановили в 50% региона. Позднее в тот же день в области повторно пропал свет.