Политика
0

Северо-западная часть Запорожья осталась без электричества

Балицкий: значительная часть северо-запада Запорожья оказалась обесточена
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Значительная часть северо-запада Запорожской области осталась обесточена из-за выхода из строя энергетического оборудования. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Балицкий в телеграм-канале.

«В результате выхода из строя энергетического оборудования значительная часть северо-запада Запорожской области обесточена. Это Черниговский, Каменско-Днепровский муниципальные округа и город Энергодар», — написал Балицкий.

Он подчеркнул, что специалисты приступили к устранению причин отключения и восстановлению энергоснабжения.

В Запорожской области произошло повторное отключение света
Политика
Фото:Борис Дворный / ТАСС

22 февраля в результате массированной атаки без электричества осталась вся территория Запорожской области. Через 25 минут электроснабжение восстановили в 50% региона. Позднее в тот же день в области повторно пропал свет.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Запорожская область Евгений Балицкий электричество
