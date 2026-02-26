В работе ChatGPT возникли сбои

Фото: BongkarnGraphic / Shutterstock

Пользователи могут сталкиваться с повышенным уровнем ошибок или проблемами в работе ChatGPT в данный момент, следует из данных сервиса OpenAI Status.

«Мы работаем над устранением проблемы», — говорится в сообщении компании-разработчика OpenAl. Сбои сохраняются на протяжении часа.

В работе нейросети периодически возникают проблемы, например, в середине февраля и конце января был зафиксирован высокий процент ошибок при генерации изображений.

ChatGPT — чат-бот с искусственным интеллектом, который способен вести диалог, сочинять стихи и прозу, резюмировать научные статьи, давать ответы на вопросы, генерировать изображения по запросу пользователей. Чат-бот обучали с помощью массива текстов из интернета и диалогов с живыми пользователями.