В работе ChatGPT возникли сбои
Пользователи могут сталкиваться с повышенным уровнем ошибок или проблемами в работе ChatGPT в данный момент, следует из данных сервиса OpenAI Status.
«Мы работаем над устранением проблемы», — говорится в сообщении компании-разработчика OpenAl. Сбои сохраняются на протяжении часа.
В работе нейросети периодически возникают проблемы, например, в середине февраля и конце января был зафиксирован высокий процент ошибок при генерации изображений.
ChatGPT — чат-бот с искусственным интеллектом, который способен вести диалог, сочинять стихи и прозу, резюмировать научные статьи, давать ответы на вопросы, генерировать изображения по запросу пользователей. Чат-бот обучали с помощью массива текстов из интернета и диалогов с живыми пользователями.
