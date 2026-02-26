Захарова назвала дискриминацией решение ЕС сократить миссию России

Мария Захарова (Фото: MariaVladimirovnaZakharova / Telegram)

Внешнеполитическая служба ЕС уведомила Россию о намерении сократить миссию России при Евросоюзе до 40 человек, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы, конечно, расцениваем данную меру как дискриминационную, это прямое нарушение статьи 7 Венской конвенции о дипломатических сношениях», — сообщила Захарова.

По ее словам, неправомерные действия ЕС не останутся без должной реакции со стороны Москвы.

Россия имеет постоянное представительство при Европейском союзе в Брюсселе. Оно занимается контактами с институтами ЕС, переговорами по экономическим и политическим вопросам, координацией дипломатических позиций.

После 2022 года уровень взаимодействия между Россией и ЕС существенно снизился.

С началом конфликта на Украине страны ЕС массово выслали российских дипломатов, обвиняя их в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом. Россия критиковала решения членов ЕС и в ответ предпринимала зеркальные меры, сокращая численность европейских диппредставительств.