Между Россией и Белоруссией запустят прямые электрички
Россия и Белоруссия восстановят прямое пригородное сообщение между соседними регионами стран, заявил на заседании Высшего государственного совета Союзного государства президент Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.
«Расширяется транспортная, логистическая сеть, связывающая Россию и Белоруссию <...> В этом русле идет и принимаемое Госсоветом решение о воссоздании прямого пригородного железнодорожного сообщения между соседними регионами России и Белоруссии», — сказал Путин.
Глава государства отметил, что в рамках развития отношений между Москвой и Минском, в частности, совершенствуется единая система пассажирских и грузовых перевозок, а также модернизируется автомобильная и железнодорожная инфраструктура.
По словам президента, обе страны «по-союзнически» взаимодействуют в сфере внешней политики и обороны, а подходы Москвы и Минска к насущным вопросам геополитической повестки либо совпадают, либо очень близки.
В свою очередь, белорусский лидер Александр Лукашенко выразил надежду на обязательное выполнение всех решений, принятых на Высшем госсовете.
