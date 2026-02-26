 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Между Россией и Белоруссией запустят прямые электрички

Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Россия и Белоруссия восстановят прямое пригородное сообщение между соседними регионами стран, заявил на заседании Высшего государственного совета Союзного государства президент Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.

«Расширяется транспортная, логистическая сеть, связывающая Россию и Белоруссию <...> В этом русле идет и принимаемое Госсоветом решение о воссоздании прямого пригородного железнодорожного сообщения между соседними регионами России и Белоруссии», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что в рамках развития отношений между Москвой и Минском, в частности, совершенствуется единая система пассажирских и грузовых перевозок, а также модернизируется автомобильная и железнодорожная инфраструктура.

Лукашенко перечислил друзей Белоруссии словами «раз-два и обчелся»
Политика
Александр Лукашенко

По словам президента, обе страны «по-союзнически» взаимодействуют в сфере внешней политики и обороны, а подходы Москвы и Минска к насущным вопросам геополитической повестки либо совпадают, либо очень близки.

В свою очередь, белорусский лидер Александр Лукашенко выразил надежду на обязательное выполнение всех решений, принятых на Высшем госсовете.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Владимир Путин Александр Лукашенко Россия Белоруссия пригородный маршрут
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Материалы по теме
Песков назвал «Совет мира» не главной темой бесед Путина с Лукашенко
Политика
Лукашенко счел жизненно необходимым развитие отношений с Россией
Политика
Лукашенко пошутил в ответ на обращение «господин президент»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 91,03 (+0,71) Инвестиции, 17:24 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 77,12 (+0,65) Инвестиции, 17:24
Акции VK выросли на сообщениях о сроках блокировки Telegram Инвестиции, 18:51
Дневник сбросившего бомбу на Хиросиму пилота продается почти за $1 млн Общество, 18:47
Аналитик уличил в инсайдерской торговле сотрудников криптоплатформы Axiom Крипто, 18:44
В работе ChatGPT возникли сбои Технологии и медиа, 18:42
Путин поручил расширить семейную ипотеку Общество, 18:40
Влетевший в борт лидер «Металлурга» перенес операцию Спорт, 18:36
Дмитриев прибыл в отель в Женеве для переговоров с США Политика, 18:34
Как привить команде любовь к переменам
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
ЕС потребовал от Киргизии ужесточить контроль за реэкспортом в Россию Политика, 18:31
Как подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ с преподавателями крупных вузов онлайн РБК и Ростелеком, 18:30
Между Россией и Белоруссией запустят прямые электрички Общество, 18:15
Этап КМ по прыжкам в воду в Мексике отменили из-за беспорядков в стране Спорт, 18:08
Полузащитник «Барселоны» получил травму накануне плей-офф Лиги чемпионов Спорт, 18:08
В Москве 14–15 апреля пройдет форум будущих технологий AI Future Пресс-релиз, 18:06
Москвичей предупредили о лужах из-за таяния сугробов Город, 18:05