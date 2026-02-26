 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Лавров пошутил о коммунистической партии, говоря о новом генсеке ООН

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров шуткой ответил на вопрос о том, каким, по мнению Москвы, должен быть новый генсек ООН.

«Какой коммунистической партии?» — заявил Лавров в ответ на вопрос журналистов, его слова цитирует «РИА Новости».

Полномочия действующего генсека ООН Антониу Гутерриша истекают 31 декабря.

Лукашенко назвал ООН «никчемной организацией», но не имеющей альтернатив
Политика
Александр Лукашенко (в центре)

Генсек ООН назначается Советом Безопасности (пять постоянных членов — Россия, Китай, Франция, Великобритания, США; а также десять непостоянных членов), затем утверждается Генеральной Ассамблеей.

В ноябре 2025 года Аргентина выдвинула главу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в качестве кандидата на пост генерального секретаря ООН.

