Лавров пошутил о коммунистической партии, говоря о новом генсеке ООН

Сергей Лавров (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров шуткой ответил на вопрос о том, каким, по мнению Москвы, должен быть новый генсек ООН.

«Какой коммунистической партии?» — заявил Лавров в ответ на вопрос журналистов, его слова цитирует «РИА Новости».

Полномочия действующего генсека ООН Антониу Гутерриша истекают 31 декабря.

Генсек ООН назначается Советом Безопасности (пять постоянных членов — Россия, Китай, Франция, Великобритания, США; а также десять непостоянных членов), затем утверждается Генеральной Ассамблеей.

В ноябре 2025 года Аргентина выдвинула главу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в качестве кандидата на пост генерального секретаря ООН.