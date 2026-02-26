Лавров пошутил о коммунистической партии, говоря о новом генсеке ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров шуткой ответил на вопрос о том, каким, по мнению Москвы, должен быть новый генсек ООН.
«Какой коммунистической партии?» — заявил Лавров в ответ на вопрос журналистов, его слова цитирует «РИА Новости».
Полномочия действующего генсека ООН Антониу Гутерриша истекают 31 декабря.
Генсек ООН назначается Советом Безопасности (пять постоянных членов — Россия, Китай, Франция, Великобритания, США; а также десять непостоянных членов), затем утверждается Генеральной Ассамблеей.
В ноябре 2025 года Аргентина выдвинула главу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в качестве кандидата на пост генерального секретаря ООН.
