В Китае предложили ввести «сахарный налог» из-за ожирения населения

Фото: China Photos / Getty Images

Китайские политики обсуждают введение налога на напитки с высоким содержанием сахара. Такой налог мог бы помочь не только решить бюджетные вопросы, но и снизить негативные последствия для здоровья населения, связанные с чрезмерным потреблением сахара. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения.

Как отмечает издание, Китай остается одной из немногих крупных экономик без национального налога на напитки с сахаром, тогда как более 116 стран уже ввели подобные меры.

Рассматриваемый налог на сладкие напитки мог бы не только принести доход в бюджет, но и повлиять на потребление, снижая риски ожирения, диабета и других заболеваний, которые связаны с высоким потреблением сахара.

Исследование Пекинского университета и Китайской академии общественных наук оценивает, что налог в 20% мог бы предотвратить десятки тысяч преждевременных смертей.

В июле 2025 года ВОЗ призвала все страны ввести налог в размере не менее 20% от розничной цены на сладкие напитки, чтобы к 2035 году повысить цены на 50%.

Согласно последним рекомендациям по питанию в Китае, опубликованным в 2025 году, к 2030 году среднесуточное потребление добавленного сахара должно быть снижено до 25 г на человека. По оценкам китайских властей, в настоящее время среднесуточное потребление составляет 30 г на человека.

По данным The Washington Post, в 2025 году более половины взрослых жителей Китая имели избыточный вес.