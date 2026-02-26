 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Китае предложили ввести «сахарный налог» из-за ожирения населения

Фото: China Photos / Getty Images
Фото: China Photos / Getty Images

Китайские политики обсуждают введение налога на напитки с высоким содержанием сахара. Такой налог мог бы помочь не только решить бюджетные вопросы, но и снизить негативные последствия для здоровья населения, связанные с чрезмерным потреблением сахара. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения.

Как отмечает издание, Китай остается одной из немногих крупных экономик без национального налога на напитки с сахаром, тогда как более 116 стран уже ввели подобные меры.

Глава Минздрава заявил, что россияне едят «пугающе» много соли и сахара
Общество
Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Рассматриваемый налог на сладкие напитки мог бы не только принести доход в бюджет, но и повлиять на потребление, снижая риски ожирения, диабета и других заболеваний, которые связаны с высоким потреблением сахара.

Исследование Пекинского университета и Китайской академии общественных наук оценивает, что налог в 20% мог бы предотвратить десятки тысяч преждевременных смертей.

В июле 2025 года ВОЗ призвала все страны ввести налог в размере не менее 20% от розничной цены на сладкие напитки, чтобы к 2035 году повысить цены на 50%.

Согласно последним рекомендациям по питанию в Китае, опубликованным в 2025 году, к 2030 году среднесуточное потребление добавленного сахара должно быть снижено до 25 г на человека. По оценкам китайских властей, в настоящее время среднесуточное потребление составляет 30 г на человека.

По данным The Washington Post, в 2025 году более половины взрослых жителей Китая имели избыточный вес.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Авторы
Теги
Полина Минаева
Китай ожирение акцизы
Материалы по теме
Администрация Трампа сделала рак и ожирение причинами отказа в визах
Политика
Мурашко назвал, насколько ожирение укорачивает жизнь
Общество
В Думе отказались заложить еще 3,3 млрд руб. на лекарства для диабетиков
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 91,03 (+0,71) Инвестиции, 17:24 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 77,12 (+0,65) Инвестиции, 17:24
Акции VK выросли на сообщениях о сроках блокировки Telegram Инвестиции, 18:51
Дневник сбросившего бомбу на Хиросиму пилота продается почти за $1 млн Общество, 18:47
Аналитик уличил в инсайдерской торговле сотрудников криптоплатформы Axiom Крипто, 18:44
В работе ChatGPT возникли сбои Технологии и медиа, 18:42
Путин поручил расширить семейную ипотеку Общество, 18:40
Влетевший в борт лидер «Металлурга» перенес операцию Спорт, 18:36
Дмитриев прибыл в отель в Женеве для переговоров с США Политика, 18:34
Как привить команде любовь к переменам
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
ЕС потребовал от Киргизии ужесточить контроль за реэкспортом в Россию Политика, 18:31
Как подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ с преподавателями крупных вузов онлайн РБК и Ростелеком, 18:30
Между Россией и Белоруссией запустят прямые электрички Общество, 18:15
Этап КМ по прыжкам в воду в Мексике отменили из-за беспорядков в стране Спорт, 18:08
Полузащитник «Барселоны» получил травму накануне плей-офф Лиги чемпионов Спорт, 18:08
В Москве 14–15 апреля пройдет форум будущих технологий AI Future Пресс-релиз, 18:06
Москвичей предупредили о лужах из-за таяния сугробов Город, 18:05