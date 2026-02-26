Госдума одобрила штрафы до ₽500 тыс. для перекупщиков ж/д билетов

Фото: Андрей Любимов / РБК

На пленарном заседании Госдумы принят в первом чтении законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тыс. руб. для перекупщиков билетов на поезда дальнего следования.

Инициаторами стали заместители руководителя фракции ЛДПР Андрей Луговой и Сергей Леонов. Законопроект предлагает дополнить КоАП статьей, которая вводит штрафы за покупку и перепродажу билетов на поезда дальнего следования лицами, не являющимися перевозчиками и не имеющими договора с перевозчиком.

Размер штрафа варьируется от 5 тыс. до 10 тыс. руб. — для граждан, и от 400 тыс. до 500 тыс. руб. — для юридических лиц и предпринимателей без образования юрлица.

В пояснительной записке отмечается, что действия перекупщиков нарушают права добросовестных пассажиров, вызывая дополнительный материальный ущерб из-за повышения стоимости билетов по сравнению с ценами перевозчика. Кроме того, такие действия способствуют искусственному дефициту мест в поездах дальнего следования.