Новые законы в России⁠,
Госдума одобрила штрафы до ₽500 тыс. для перекупщиков ж/д билетов

Сюжет
Новые законы в России
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

На пленарном заседании Госдумы принят в первом чтении законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тыс. руб. для перекупщиков билетов на поезда дальнего следования.

Инициаторами стали заместители руководителя фракции ЛДПР Андрей Луговой и Сергей Леонов. Законопроект предлагает дополнить КоАП статьей, которая вводит штрафы за покупку и перепродажу билетов на поезда дальнего следования лицами, не являющимися перевозчиками и не имеющими договора с перевозчиком.

Горелкин заявил, что в России не введут штрафы за использование VPN
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Размер штрафа варьируется от 5 тыс. до 10 тыс. руб. — для граждан, и от 400 тыс. до 500 тыс. руб. — для юридических лиц и предпринимателей без образования юрлица.

В пояснительной записке отмечается, что действия перекупщиков нарушают права добросовестных пассажиров, вызывая дополнительный материальный ущерб из-за повышения стоимости билетов по сравнению с ценами перевозчика. Кроме того, такие действия способствуют искусственному дефициту мест в поездах дальнего следования.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
денежный штраф Госдума перекупщики билетов Билеты поезда
