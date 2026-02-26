Подозреваемого в убийстве экс-советника Януковича экстрадируют в Испанию

Тело застреленного 52-летнего экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова возле Американской школы Мадрида, 2025 год (Фото: Paul White / AP / ТАСС)

Предполагаемого убийцу Андрея Портнова, бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича, экстрадируют из Германии в Испанию после завершения юридических процедур. Об этом сообщила «РИА Новости» глава пресс-службы суда Мадрида Луис Салас Фернандес.

«В связи с задержанием подозреваемого в Германии как предполагаемого исполнителя убийства украинского политика Андрея Портнова судья испанского суда направила немецким властям Европейский ордер на арест и Европейский ордер на расследование, что позволило легализовать его задержание и последующую экстрадицию на территорию Испании для передачи под юрисдикцию суда», — заявила Фернандес.

Ожидается, что экстрадиция состоится в ближайшее время.

После прибытия в Испанию подозреваемого допросят, а затем состоится судебное заседание по вопросу меры пресечения. Как отметила глава пресс-службы суда Мадрида, прокуратура намерена ходатайствовать о заключении обвиняемого под стражу без права внесения залога.

Поскольку речь идет о деле об убийстве, его рассмотрение в соответствии с испанским законодательством должно проходить с участием суда присяжных.

РБК направил официальный запрос к руководителю пресс-службы суда Мадрида Луис Салас Фернандес.

Подозреваемого в убийстве Портнова задержали в немецком городе Хайсберг в среду, 25 февраля. По данным телеканала Antena 3, задержанный является гражданином Украины. Как сообщает издание 20minutos, операцию провела Национальная полиция Испании.

Портнов был убит в мае 2025 года в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. Неизвестные несколько раз выстрелили в него возле американской школы, куда он привез детей.

Политик занимал должность советника президента Януковича и курировал вопросы судебной реформы. После смены власти на Украине в 2014 году он был уволен приказом на тот момент и.о. президента Украины Александра Турчинова и покинул страну. В 2021 году США ввели против Портнова санкции.