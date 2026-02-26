 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Подозреваемого в убийстве экс-советника Януковича экстрадируют в Испанию

Тело застреленного 52-летнего экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова возле Американской школы Мадрида, 2025 год
Тело застреленного 52-летнего экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова возле Американской школы Мадрида, 2025 год (Фото: Paul White / AP / ТАСС)

Предполагаемого убийцу Андрея Портнова, бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича, экстрадируют из Германии в Испанию после завершения юридических процедур. Об этом сообщила «РИА Новости» глава пресс-службы суда Мадрида Луис Салас Фернандес.

«В связи с задержанием подозреваемого в Германии как предполагаемого исполнителя убийства украинского политика Андрея Портнова судья испанского суда направила немецким властям Европейский ордер на арест и Европейский ордер на расследование, что позволило легализовать его задержание и последующую экстрадицию на территорию Испании для передачи под юрисдикцию суда», — заявила Фернандес.

Ожидается, что экстрадиция состоится в ближайшее время.

После прибытия в Испанию подозреваемого допросят, а затем состоится судебное заседание по вопросу меры пресечения. Как отметила глава пресс-службы суда Мадрида, прокуратура намерена ходатайствовать о заключении обвиняемого под стражу без права внесения залога.

Поскольку речь идет о деле об убийстве, его рассмотрение в соответствии с испанским законодательством должно проходить с участием суда присяжных.

РБК направил официальный запрос к руководителю пресс-службы суда Мадрида Луис Салас Фернандес.

Соратника Януковича застрелили у американской школы в Испании. Главное
Политика
Фото:Nacho Doce / Reuters

Подозреваемого в убийстве Портнова задержали в немецком городе Хайсберг в среду, 25 февраля. По данным телеканала Antena 3, задержанный является гражданином Украины. Как сообщает издание 20minutos, операцию провела Национальная полиция Испании.

Портнов был убит в мае 2025 года в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. Неизвестные несколько раз выстрелили в него возле американской школы, куда он привез детей.

Политик занимал должность советника президента Януковича и курировал вопросы судебной реформы. После смены власти на Украине в 2014 году он был уволен приказом на тот момент и.о. президента Украины Александра Турчинова и покинул страну. В 2021 году США ввели против Портнова санкции.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Авторы
Теги
Плугина Ирина
При участии
Яна Баширова
экстрадиция Германия Испания Андрей Портнов Виктор Янукович убийство
Материалы по теме
В экс-советника Януковича Портнова выстрелили пять раз в Испании
Политика
В Испании убили экс-замглавы администрации Януковича
Политика
20minutos рассказала детали убийства экс-советника Януковича в Испании
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 91,03 (+0,71) Инвестиции, 17:24 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 77,12 (+0,65) Инвестиции, 17:24
Акции VK выросли на сообщениях о сроках блокировки Telegram Инвестиции, 18:51
Дневник сбросившего бомбу на Хиросиму пилота продается почти за $1 млн Общество, 18:47
Аналитик уличил в инсайдерской торговле сотрудников криптоплатформы Axiom Крипто, 18:44
В работе ChatGPT возникли сбои Технологии и медиа, 18:42
Путин поручил расширить семейную ипотеку Общество, 18:40
Влетевший в борт лидер «Металлурга» перенес операцию Спорт, 18:36
Дмитриев прибыл в отель в Женеве для переговоров с США Политика, 18:34
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
ЕС потребовал от Киргизии ужесточить контроль за реэкспортом в Россию Политика, 18:31
Как подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ с преподавателями крупных вузов онлайн РБК и Ростелеком, 18:30
Между Россией и Белоруссией запустят прямые электрички Общество, 18:15
Этап КМ по прыжкам в воду в Мексике отменили из-за беспорядков в стране Спорт, 18:08
Полузащитник «Барселоны» получил травму накануне плей-офф Лиги чемпионов Спорт, 18:08
В Москве 14–15 апреля пройдет форум будущих технологий AI Future Пресс-релиз, 18:06
Москвичей предупредили о лужах из-за таяния сугробов Город, 18:05