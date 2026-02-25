 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Политика⁠,
0

В Германии задержали подозреваемого в убийстве экс-советника Януковича

В Германии задержали подозреваемого в убийстве экс-советника Януковича Портнова
Обстановка на месте убийства Андрея Портнова в Мадриде, Испания, 21 мая 2025&nbsp;г.
(Фото: Ricardo Rubio / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Германии предполагаемого убийцу бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича, Андрея Портнова. Об этом сообщил испанский телеканал Antena 3.

Подозреваемый — гражданин Украины. Его задержали в среду, 25 февраля.

Андрей Портнов был убит в мае 2025 года в Испании городе Посуэло-де-Аларкон в провинции Мадрид. В него выстрелили несколько раз около американской школы, куда он привез своих детей

Портнов родился в Луганске в 1973 году, окончил Восточно-украинский государственный университет. В 1997 году он начал работать в Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. С 2006 по 2010 год был депутатом Рады от «Блока Юлии Тимошенко». Позднее он работал заместителем главы администрации президента Украины Сергея Левочкина и советником президента Виктора Януковича — руководителем Главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства президентской администрации.

До февраля 2014 года, когда в Киеве произошла смена власти, он оставался первым заместителем руководителя администрации. 26 февраля 2014 года Портнов был уволен указом и.о. президента Украины Александра Турчинова. Сразу после этого он уехал сначала в Россию, а затем в Вену и занимался частной адвокатской практикой. Депутаты от «Батькивщины» Николай Княжицкий и Сергей Власенко сообщали, что Портнов получил российское гражданство.

С 2019 года Портнов вел программы «Преступление и наказание» на NewsOne и «ПортNOW» на «112 Украина», а также освещал события Евромайдана вместе с блогером Анатолием Шарием и экс-министром юстиции Еленой Лукаш, которая занимала эту должность при Януковиче.

США в конце 2021 года ввели против него санкции. Порошенко призывал ввести против Портнова ограничения СНБО, отмечая, что их отсутствие «дискредитирует не только господина Зеленского, но и государство в целом».

Материал дополняется 

