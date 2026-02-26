 Перейти к основному контенту
Политика
0

Politico узнало, что послы ЕС «тайно управляют Европой» из «бункера»

Politico: послы ЕС «тайно управляют Европой» из бункера
Фото: Yves Herman / Reuters
Фото: Yves Herman / Reuters

Послы стран ЕС стали чаще встречаться в «бункере» в Брюсселе в связи с ростом вызовов современности, сообщает Politico.

Комплекс помещений, в том числе «бункер» в подвале, спроектированный таким образом, чтобы исключить возможность наблюдения или прослушки, является местом встреч послов ЕС в здании Европейского совета. Так члены ЕС могут ускоренно принимать решения и реагировать на самые серьезные вызовы современности: от угроз президента США Дональда Трампа захватить Гренландию до конфликтов в секторе Газа и на Украине, пишет издание.

Группа дипломатов, известная как Coreper II (сокращение от Committee of Permanent Representatives, Комитет постоянных представителей), существует столько же, сколько и сам ЕС.

По словам четырех дипломатов, участвовавших в заседаниях Coreper II за последние два года, формат вышел далеко за рамки своего первоначального предназначения, которое он имел более полувека назад. Процесс начался во время пандемии Covid-19. Группа стала обсуждать больший круг тем, в том числе политику, энергетику, экологию. Послы стран стали встречаться чаще.

В публикации говорится, что группа постепенно расширяет свои полномочия по принятию решений в качестве противовеса набирающей силу Европейской комиссии, исполнительной ветви власти ЕС.

Telegraph узнала версию европейских разведок о «троянских конях» России
Политика
Фото:Christopher Furlong / Getty Images

Именно Coreper II готовит решения, которые потом согласовываются на более высоком уровне ЕС.

Поддержку расширенной роли Coreper II выразил глава Евросовета Антониу Кошта, который находится на этой должности с 2024 года. В результате саммиты лидеров Евросоюза были сокращены до одного дня, поскольку основная подготовительная работа и согласование решений теперь осуществляется заранее на уровне послов.

