Politico узнало, что послы ЕС «тайно управляют Европой» из «бункера»

Фото: Yves Herman / Reuters

Послы стран ЕС стали чаще встречаться в «бункере» в Брюсселе в связи с ростом вызовов современности, сообщает Politico.

Комплекс помещений, в том числе «бункер» в подвале, спроектированный таким образом, чтобы исключить возможность наблюдения или прослушки, является местом встреч послов ЕС в здании Европейского совета. Так члены ЕС могут ускоренно принимать решения и реагировать на самые серьезные вызовы современности: от угроз президента США Дональда Трампа захватить Гренландию до конфликтов в секторе Газа и на Украине, пишет издание.

Группа дипломатов, известная как Coreper II (сокращение от Committee of Permanent Representatives, Комитет постоянных представителей), существует столько же, сколько и сам ЕС.

По словам четырех дипломатов, участвовавших в заседаниях Coreper II за последние два года, формат вышел далеко за рамки своего первоначального предназначения, которое он имел более полувека назад. Процесс начался во время пандемии Covid-19. Группа стала обсуждать больший круг тем, в том числе политику, энергетику, экологию. Послы стран стали встречаться чаще.

В публикации говорится, что группа постепенно расширяет свои полномочия по принятию решений в качестве противовеса набирающей силу Европейской комиссии, исполнительной ветви власти ЕС.

Именно Coreper II готовит решения, которые потом согласовываются на более высоком уровне ЕС.

Поддержку расширенной роли Coreper II выразил глава Евросовета Антониу Кошта, который находится на этой должности с 2024 года. В результате саммиты лидеров Евросоюза были сокращены до одного дня, поскольку основная подготовительная работа и согласование решений теперь осуществляется заранее на уровне послов.