На Кубани обыски начались у экс-главы ИФНС по делу о земельной афере

Арсен Саркисян (Фото: пресс-служба администрации муниципального образования Крымского района)

Обыски проходят у начальника ИФНС России № 3 по Краснодару Арсена Саркисяна, подтвердил источник РБК в правоохранительных органах.

Саркисян подозревается в причастности к афере с земельным участком стоимостью свыше 120 млн руб. в Крымске.

«Руководитель ИФНС № 3 по городу Краснодару подозревается в причастности к незаконному выбытию земельного участка сельскохозяйственного назначения в целях строительства на территории города Крымска рыночной стоимостью свыше 120 млн руб.», — сказал источник.

По данным источника «РИА Новости» в правоохранительных органах, Саркисян, предположительно, выступал посредником между застройщиком ССК, экс-главами Крымского района Сергеем Лесем и Крымска Янисом Будаговым и аффилированным лицом — Лукьяновым.

В октябре Лесь был задержан, а затем арестован Октябрьским районным судом Краснодара по делу о соучастии в злоупотреблении должностными полномочиями. Суд также наложил арест на его имущество и имущество 11 аффилированных лиц на общую сумму более 70 млн руб. 8 декабря суд подтвердил продление меры пресечения в виде заключения под стражу для Леся.

По версии следствия, Будагов действовал совместно с Сергеем Лесем.

23 декабря 2025 года Будагов был задержан. Следственный комитет по Краснодарскому краю официально возбудил уголовное дело и предъявил ему обвинение в превышении должностных полномочий при продаже муниципальной земли.