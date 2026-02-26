На Кубани обыски начались у экс-главы ИФНС по делу о земельной афере
Обыски проходят у начальника ИФНС России № 3 по Краснодару Арсена Саркисяна, подтвердил источник РБК в правоохранительных органах.
Саркисян подозревается в причастности к афере с земельным участком стоимостью свыше 120 млн руб. в Крымске.
«Руководитель ИФНС № 3 по городу Краснодару подозревается в причастности к незаконному выбытию земельного участка сельскохозяйственного назначения в целях строительства на территории города Крымска рыночной стоимостью свыше 120 млн руб.», — сказал источник.
По данным источника «РИА Новости» в правоохранительных органах, Саркисян, предположительно, выступал посредником между застройщиком ССК, экс-главами Крымского района Сергеем Лесем и Крымска Янисом Будаговым и аффилированным лицом — Лукьяновым.
В октябре Лесь был задержан, а затем арестован Октябрьским районным судом Краснодара по делу о соучастии в злоупотреблении должностными полномочиями. Суд также наложил арест на его имущество и имущество 11 аффилированных лиц на общую сумму более 70 млн руб. 8 декабря суд подтвердил продление меры пресечения в виде заключения под стражу для Леся.
По версии следствия, Будагов действовал совместно с Сергеем Лесем.
23 декабря 2025 года Будагов был задержан. Следственный комитет по Краснодарскому краю официально возбудил уголовное дело и предъявил ему обвинение в превышении должностных полномочий при продаже муниципальной земли.
