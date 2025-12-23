 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Главу Крымска задержали по подозрению в махинациях с землей

Янис Будагов
Янис Будагов (Фото: Администрация муниципального образования Крымский район)

Мэр Крымска задержан по подозрению в участии в махинациях с землей, ему предъявлено обвинения в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета региона.

По версии следствия, в 2020 году местный житель арендовал у администрации Крымска 31,4 га земли для сельского хозяйства. Позже категория участка была изменена на строительство жилья. В 2023 году житель получил участок в собственность за 5,2 млн руб., хотя рыночная стоимость участка была не менее 99 млн руб., а через две недели перепродал за 150 млн руб. Глава поселения должен был провести торги, но оформил сделку купли-продажи. Факт выявлен в ходе проверки и работы УФСБ.

Главе Крымска предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса России). Максимальное наказание — до десяти лет колонии с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Следствие намерено ходатайствовать о заключении обвиняемого под стражу.

Должность главы Крымска занимает Янис Будагов. На сайте администрации указан врио главы Крымского муниципального района Краснодарского края — Казанжи Станислав Дмитриевич.

Суд конфисковал имущество экс-главы района на Кубани и 11 его близких
Общество
Сергей Лесь

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что задержанный глава мог действовать в интересах бывшего главы Крымского района Сергея Леся. «По предварительным данным, при его участии в интересах Леся в собственность подконтрольных Лесю лиц выведен земельный участок стоимостью 120 млн рублей», — сообщил собеседник агентства.

Ранее в октябре Леся арестовали по обвинению в злоупотреблении полномочиями. По версии правоохранительных органов, он отдавал распоряжения о продаже земель по заниженной цене без торгов. В декабре суд постановил обратить в доход государства имущество Леся и одиннадцати его аффилированных лиц. Доходы ответчиков за восемь лет превысили 180 млн руб., а по возмездным сделкам было приобретено имущество на сумму свыше 350 млн руб.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Крымск задержание хищение
