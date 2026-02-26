 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Главарю банды киллеров Гагиеву утвердили пожизненный срок

Аслан&nbsp;Гагиев
Аслан Гагиев (Фото: Ирина Гурьева / ТАСС)

Оснований для смягчения наказания в виде пожизненного срока лидеру одной из крупнейших в России группировок киллеров Аслану Гагиеву, известному под прозвищем Джако, не имеется, сообщила пресс-служба Верховного суда.

«Рассмотрев кассационную жалобу адвоката осужденного, коллегия по делам военнослужащих сочла меру наказания в виде пожизненного лишения свободы соразмерной совершенным деяниям и оставила в силе вынесенные судебные акты», — говорится в сообщении.

Гагиев — основатель и глава одной из крупнейших преступных группировок в стране, которая действовала на территории Московской области и Республики Северная Осетия — Алания. На счету преступного сообщества многочисленные убийства политиков, бизнесменов и сотрудников правоохранительных органов.

В УФСИН опровергли уход главаря банды киллеров Гагиева на спецоперацию
Общество
Аслан Гагиев

В сентябре 2023 года Южный окружной военный суд признал Гагиева виновным в создании и руководстве преступным сообществом, убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, незаконном хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов. За совершенные преступления лидера ОПС приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. В ходе дачи показаний Гагиев заявил, что не признает себя виновным.

По данным Следственного комитета, преступная группировка под руководством Гагиева действовала с 2004 года и насчитывала более 50 участников. По версии следствия, на счету группировок, организованных Гагиевым, убийства примерно 60 человек.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

