Бывшему директору Владивостокского торгового порта предъявили обвинения

Николай Ермолаев (Фото: Владивостокский морской торговый порт)

Следствие предъявило бывшему управляющему директору Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) Николаю Ермолаеву обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Об этом РБК сообщили два источника в правоохранительных органах.

Ходатайство об аресте Ермолаева Фрунзенский районный суд Владивостока рассмотрит утром 27 февраля. Сотрудников порта, вызванных на допрос после задержания Ермолаева, отпустили в статусе свидетелей, уточнили собеседники РБК.

Утром 26 февраля источники в правоохранительных органах сообщили РБК о задержании Ермолаева. Они уточнили, что уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере было возбуждено в июле прошлого года в отношении неустановленных лиц. Предполагаемое преступление было совершено осенью 2024 года.

Материалы уголовного дела связаны с нарушениями в период работы Ермолаева во Владивостокском морском торговом порту при реализации контракта со строительной компанией ООО «СК-Альянс». Руководство подрядчика было допрошено на стадии предварительного следствия и, по словам источников РБК, дало показания на Ермолаева.

Владивостокский морской торговый порт — крупнейший универсальный порт Дальнего Востока и ключевой актив группы транспортно-логистической группы FESCO. Располагает 15 причалами общей протяженностью более 3 км и обслуживает контейнерные, генеральные и навалочные грузы. По итогам 2024 года контейнерооборот составил около 879 тыс. TEU, общий грузооборот — порядка 13,4 млн т. За 11 месяцев 2025-го было обработано 729 тыс. TEU.

Ермолаев занимал должность управляющего директора Владивостокского морского торгового порта с апреля 2023 по июль 2025 года. В прошлом сентябре FESCO сообщила о назначении на этот пост Ивана Радченко.

11 февраля в Москве были задержаны бывший председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов, а также вице-президент холдинга по производственному развитию Борис Иванов. Им вменяют растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы.

По версии силовиков, Северилов и Иванов похитили у Владивостокского морского торгового порта 885 млн руб. По словам источников РБК, в деле также фигурирует бывший президент FESCO Аркадий Коростелев. Он, по данным собеседников, успел скрыться от следствия и находится за пределами России.