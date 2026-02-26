 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Бывшему директору Владивостокского торгового порта предъявили обвинения

Николай Ермолаев
Николай Ермолаев (Фото: Владивостокский морской торговый порт)

Следствие предъявило бывшему управляющему директору Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) Николаю Ермолаеву обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Об этом РБК сообщили два источника в правоохранительных органах.

Ходатайство об аресте Ермолаева Фрунзенский районный суд Владивостока рассмотрит утром 27 февраля. Сотрудников порта, вызванных на допрос после задержания Ермолаева, отпустили в статусе свидетелей, уточнили собеседники РБК.

Что известно об аресте бывших руководителей FESCO
Бизнес
Андрей Северилов

Утром 26 февраля источники в правоохранительных органах сообщили РБК о задержании Ермолаева. Они уточнили, что уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере было возбуждено в июле прошлого года в отношении неустановленных лиц. Предполагаемое преступление было совершено осенью 2024 года.

Материалы уголовного дела связаны с нарушениями в период работы Ермолаева во Владивостокском морском торговом порту при реализации контракта со строительной компанией ООО «СК-Альянс». Руководство подрядчика было допрошено на стадии предварительного следствия и, по словам источников РБК, дало показания на Ермолаева.

Владивостокский морской торговый порт — крупнейший универсальный порт Дальнего Востока и ключевой актив группы транспортно-логистической группы FESCO. Располагает 15 причалами общей протяженностью более 3 км и обслуживает контейнерные, генеральные и навалочные грузы. По итогам 2024 года контейнерооборот составил около 879 тыс. TEU, общий грузооборот — порядка 13,4 млн т. За 11 месяцев 2025-го было обработано 729 тыс. TEU.

Ермолаев занимал должность управляющего директора Владивостокского морского торгового порта с апреля 2023 по июль 2025 года. В прошлом сентябре FESCO сообщила о назначении на этот пост Ивана Радченко.

11 февраля в Москве были задержаны бывший председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов, а также вице-президент холдинга по производственному развитию Борис Иванов. Им вменяют растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы.

По версии силовиков, Северилов и Иванов похитили у Владивостокского морского торгового порта 885 млн руб. По словам источников РБК, в деле также фигурирует бывший президент FESCO Аркадий Коростелев. Он, по данным собеседников, успел скрыться от следствия и находится за пределами России.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Авторы
Теги
Денис Пантелеев Денис Пантелеев, Полина Дуганова
Владивосток Приморский край порт Fesco обвинения уголовное дело
Материалы по теме
Суд арестовал вице-президента FESCO по делу о растрате
Бизнес
Бывший президент FESCO стал обвиняемым по делу о хищении 885 млн руб.
Бизнес
Что известно об аресте бывших руководителей FESCO
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,32 (-0,26) Инвестиции, 25 фев, 18:03 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 76,47 (-0,17) Инвестиции, 25 фев, 18:03
Рэпера Гуфа приговорили к одному году условно Общество, 15:44
Франция не будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр Спорт, 15:42
Запрет голосовых звонков: как справиться бизнесу РБК и Frisbee, 15:40
ВЦИОМ узнал, что более половины россиян не знают термин «биоэкономика» Общество, 15:39
Главарю банды киллеров Гагиеву утвердили пожизненный срок Общество, 15:33
Комитет одобрил состоящий «из замечаний» законопроект об охранных землях Политика, 15:29
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:25
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Когда «подушка» — это плохо: как бизнесу управлять ликвидностью #всенабиржу!, 15:20
На экс-заводе GM установили оборудование для производства новых машин Jeland Авто, 15:12
Бывшему директору Владивостокского торгового порта предъявили обвинения Общество, 15:06
Скелетонист Гераскевич призвал лишить Бубку звания Героя Украины Спорт, 15:06
ЦБ: объем средств россиян в банках сократился почти на ₽1 трлн Инвестиции, 15:05
Греф назвал преувеличенными сообщения, что «Самолет» «перестанет летать» Финансы, 15:01
В Подмосковье проверят сирены и работу систем оповещения Общество, 14:58