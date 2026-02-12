Что известно об аресте бывших руководителей FESCO

Мещанский районный суд Москвы на два месяца арестовал бывших топ-менеджеров FESCO Андрея Северилова и Бориса Иванова по обвинению в растрате. По версии следствия, они похитили у группы 885 млн руб. Обвиняемые вину не признали

Андрей Северилов (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС )

В среду, 11 февраля, сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД задержали в Москве Андрея Северилова, бывшего председателя совета директоров транспортно-логистической группы FESCO, и Бориса Иванова, вице-президента холдинга по производственному развитию. Следствие вменяет им растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК, наказание — до десяти лет лишения свободы).

По версии правоохранителей, Северилов и Иванов похитили у Владивостокского морского торгового порта 885 млн руб. Еще один обвиняемый, бывший президент транспортной группы FESCO Аркадий Коростелев, по словам источников РБК, успел скрыться от следствия и находится за пределами России. Коростелев был президентом FESCO с 2020-го по август 2024 года. Организатором преступной группы прокурор в суде назвал бывшего совладельца FESCO Михаила Рабиновича. Его доля в группе была передана в доход государства в начале 2023 года.

Как полагает следствие, фигуранты уголовного дела учредили не ведущую реальную деятельность компанию «Владпорттранс» и через фиктивно завышенную ее оценку заключили договор купли-продажи этой фирмы от имени Владивостокского морского торгового порта за 885 млн руб. вместо 100 млн, говорит один из собеседников РБК.

По словам знакомого с ходом следствия источника РБК, в ходе допроса обвиняемые свою вину не признали.

По ходатайству следствия Мещанский районный суд Москвы арестовал Северилова и Иванова на два месяца, до 11 апреля. Северилов просил избрать ему более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста, сославшись в том числе на находящихся на иждивении детей и свою законопослушность. Адвокат бизнесмена Сергей Романов приобщил к материалам свидетельства о рождении детей Северилова, а также справку о тяжелой болезни его отца, и наградах, в том числе от Министерства обороны и администрации Владивостока.

В обосновании ходатайства о заключении Северилова под стражу на два месяца прокурор заявил, что предполагаемые соучастники бывшего председателя совета директоров FESCO находятся за границей. В частности, от суда и следствия скрылись один из организаторов преступной группы и два соучастника, сказал он. В деле также фигурируют «неустановленные лица», добавил представитель прокуратуры.

В качестве свидетеля по этому уголовному делу был допрошен бывший вице-президент FESCO Вячеслав Плотский. Северилов сказал в суде, что Плотский «активнее всех» давал на него показания, поскольку «имеет к нему неприязненное отношение».

Бывший управляющий директор Владивостокского морского транспортного порта Дмитрий Паньков в ходе предварительного следствия был допрошен в качестве свидетеля, говорят два собеседника РБК в правоохранительных органах. По их словам, Паньков сообщил правоохранительным органам о том, что «Владпорттранс» можно было выкупить за значительно меньшую сумму, чем 885 млн руб.

Северилов заявил в суде, что не влиял на цену сделки.

Что известно о фигурантах

Андрей Северилов — инвестор в промышленные и финансовые активы. Владеет 75% компании «Сибирский титан» (остальные 25% у структуры «Росатома» — Сибирского химического комбината), миноритарной долей в Локо-банке и «ТомскАзоте».

В 2020 году вместе с Михаилом Рабиновичем выкупил доли в FESCO у американского фонда TPG Capital и GHP Group Марка Гарбера, после чего возглавил совет директоров транспортной группы. Крупнейший на тот момент акционер FESCO Зиявудин Магомедов, который с 2018 года находится в заключении по обвинению в создании организованного преступного сообщества, называл смену собственников рейдерским захватом. Северилов покинул группу в 2024 году.

В сентябре того же года бизнесмен зарегистрировал в Москве новую компанию — АО «А7 Холдинг» с уставным капиталом 100 млн руб. Как тогда Северилов говорил РБК, «А7 Холдинг» должен был владеть и управлять активами из разных отраслей, в основном в транспортном сегменте. В частности, компания заинтересована в покупке морских портов и железнодорожных активов. Также на «А7 Холдинг» он планировал переоформить свою долю в «Сибирском титане» и других промышленных активах.

В настоящее время, согласно данным СПАРК, на «А7 Холдинг» зарегистрировано дочернее общество «А7 АГЛ» (занимается деятельностью морского грузового транспорта, следует из системы), а также 50-процентные доли в ООО «Тай Экспресс» (также морские грузоперевозки) и ООО «Артмедиа Групп» (издание журналов и периодических изданий).

Михаил Рабинович в конце 2020 года выкупил 17,4% FESCO у TPG Capital. Рабинович на тот момент был совладельцем Локо-банка, как и Андрей Северилов. В FESCO говорили, что сделка прошла на рыночных условиях.

В октябре того же года GHP Group Марка Гарбера (владела 23,8%) также продала долю в компании. «В условиях разразившегося акционерного конфликта на фоне пандемии, которая может создать проблемы для транспортных компаний, мы посчитали правильным выйти из капитала FESCO», — объяснял тогда РБК Гарбер, не раскрывая покупателя. Но незадолго до этого представители трех компаний — зарегистрированной на Британских Виргинских островах Domidias Ltd и двух российских компаний «НоваторИнвест» и «Наутилиус» — заявили, что консолидировали «крупнейший пакет акций» FESCO — 33,9%. Доля GHP перешла владельцам одной из трех этих компаний, говорил тогда РБК источник, близкий к акционерам FESCO.

Forbes писал, что владельцы этих трех компаний — акционеров FESCO связаны с бизнесменом Михаилом Рабиновичем. Таким образом, после покупки доли TPG он мог консолидировать 51,3% FESCO. Представитель FESCO при этом говорил РБК, что Рабинович не приобретал доли GHP Group.

Помимо доли в Локо-банке Рабинович до мая 2019 года контролировал железнодорожного оператора «Гранд Сервис Экспресс», который в конце 2019 года начал возить пассажиров в Крым.

Что такое FESCO

Группа FESCO — один из крупнейших в России игроков транспортно-логистического рынка. Холдинг оперирует активами в портовом, железнодорожном и интегрированном логистическом бизнесе. В управлении компании около 30 судов, более 10 тыс. фитинговых платформ для перевозки контейнеров и более 135 тыс. контейнеров. Группа в тестовом режиме перевозит грузы по СМП: в частности, компания отправляла первую партию груженых контейнеров из Петербурга в порт Восточный (Находка).

В 2022 году суд приговорил бывших бенефициаров FESCO братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых к длительным срокам заключения: Магомед Магомедов получил 18 лет строгого режима, а Зиявудин Магомедов — 19. Братьев признали виновными в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.

В частности, по версии следствия, часть неправомерно полученного братьями дохода, в том числе в период, когда Магомед Магомедов был сенатором от Смоленской области, была вложена в покупку контрольного пакета ДВМП в 2012 году.

Контрольный пакет акций FESCO (92,4%, юридическое лицо — «Дальневосточное морское пароходство», ДВМП) перешел под контроль государства в январе 2023 года, когда Хамовнический суд Москвы обратил их в доход государства по иску Генпрокуратуры. Ответчиками по этому делу выступали действовавшие на тот момент акционеры компании — Михаил Рабинович (26,5% акций), Андрей Северилов (23,8%), бывший член совета директоров компании Сергей Базылев (9,6%), а также несколько кипрских и российских юрлиц. Через два из них — кипрские Smartilicious Consulting Ltd и Enviartia Consulting Ltd — 24,99% ДВМП принадлежало основателю группы «Сумма» Зиявудину Магомедову.

В конце 2023 года пакет акций FESCO был передан в собственность госкорпорации «Росатом». В группе FESCO сообщили РБК, что «руководство проинформировано о сложившейся ситуации». «Мы оказываем необходимое содействие правоохранительным органам. Группа работает в штатном режиме, все производственные и операционные процессы выполняются в полном объеме», — сообщили в пресс-службе группы.

РБК направил запрос в госкорпорацию «Росатом».