Общество⁠,
0

В Петербурге предложили привлечь дроны для борьбы с экскурсиями по крышам

Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Выявлять неразрешенные экскурсии по крышам, чтобы привлекать нарушителей к ответственности, можно с помощью беспилотников, заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин во время обсуждения итогов работы Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) за 2025 год, передает «Фонтанка».

«Эффективность от использования БПЛА очень большая. Значит, если где-то возможно их использовать и есть соответствующее разрешение, надо использовать», — сказал он.

Как устроен бизнес экскурсий по крышам Санкт-Петербурга
Стиль
Фото:instagram.com/open_roofs/

Вице-губернатор пояснил, что город несет большие убытки, в том числе от незаконных экскурсий по крышам, приведя пример: «То они ломают замки, то еще что-то». БПЛА способны оказать дополнительную помощь, и есть много инструментов, которые могут быть использованы, заключил Разумишкин.

В 2021 году суд в Петербурге запретил сайт с рекламой экскурсий по городским крышам. Весной 2023 года полиция проводила проверки по объявлениям о прогулках по крышам в центре Петербурга. По их итогам к административной ответственности было привлечено около 20 руферов-экскурсоводов.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

